Esta semana, el actor británico Tom Hiddleston fue captado en París paseando con su hijo y su esposa Zawe Ashton, con quien se comprometió en marzo de 2022. Este sería el primer hijo de la pareja, del cual aún se desconoce su nombre y sexo.

Y es que ambos actores han preferido mantener un bajo perfil hasta ahora respecto de su primogénito, que nació en octubre pasado y del que poco se ha visto públicamente.

Cabe destacar que el actor se encuentra en París, Francia, en el marco de un evento tributo a la actriz y guionista británica Joanna Hogg, con quien compartió pantalla en 2010 para la película “Archipelago”.

¿Tom Hiddleston tiene un hijo?

De hecho, estas imágenes corresponden a la segunda vez que Hiddleston es visto en público con el bebé. Además, causaron una serie de reacciones, donde fans del actor aseguraron que ni siquiera se habían enterado de que era padre.

“Siento que me acabo de despertar de un coma de 5 años donde no me enteré de que Tom Hiddleston se comprometió y fue papá, no lo puedo creer”; “Que Tom Hiddleston sea un padre de familia feliz es algo muy personal para mí”, fueron algunos de los comentarios.

03/21 | Tom and Zawe with the baby on a walk in Paris, France. #tomhiddleston #zaweashton 📸 More photos: https://t.co/ZYB2WPpV26 pic.twitter.com/jC4sYNmCvA — tom hiddleston fan 💓 (@tomscource) March 21, 2023

Hiddleston está pronto al estreno de la segunda temporada de Loki, la serie de Disney+ que relata la vida del “Dios del Engaño” en relación con el llamado “multiverso”, el nuevo concepto que explota el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Si bien, desde Marvel aún no se ha revelado una fecha concreta para el estreno de la serie, se pronostica para el verano de 2023, que corresponde a la estación entre junio y septiembre en Estados Unidos.

que Tom Hiddleston sea un padre de familia feliz es algo muy personal para mi https://t.co/p0vxbvzg6w — no context Jane Austen (@polarisim) March 21, 2023