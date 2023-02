Una nostálgica tendencia en Twitter destaca al músico y presentador de televisión Sergio Lagos, por los años en que tuvo la difícil tarea de animar el Festival de Viña, misión que llevó a cabo en 2006 en solitario, mientras que el 2007 y 2008 lo hizo junto a Tonka Tomicic.

Y es que los internautas que usan redes sociales para comentar el Festival de Viña 2023, que partió la noche del domingo, recordaron los icónicos momentos del presentador en la Quinta Vergara, alegando que en su momento “no lo supimos valorar”, comentaron.

Sergio Lagos en cuestión tuvo instantes que pasaron a la historia del certamen y que son recordados como épicas presentaciones a artistas o entretenidas intervenciones en las rutinas de humor, que hicieron más dinámico el show.

Sergio Lagos y sus recordados momentos en Viña

Un recordado momento ocurrió en 2008, cuando Lagos subió al escenario durante el debut de Stefan Kramer, quien se encontraba imitándolo. Allí tuvieron un cómico encuentro que quedó marcado como “un clásico” del Festival.

En otra oportunidad, el presentador también intervino en la rutina humorística de “Ruperto”, donde hizo algunos trucos de gimnasia y acompañó por algunos minutos al comediante, también conocido como Christian Henríquez.

No sé si el mejor, pero sí icónico x que se ha sacado ideas de dónde sea, acá hay otras qe son buenas recordar: 1. La clásica intro a daddy yankee

2. Esta joya escondida, presentando a los tres cn una palla

3. Franz Ferdinand usó la intro de sergio lagos pa un concierto https://t.co/y1kIt0K2xz pic.twitter.com/sH9XUZeVcW — Don valerio (@flacaampuero) February 22, 2023

Así también, los internautas revivieron las más apasionadas presentaciones que hizo Sergio Lagos, destacando especialmente cuando presentó al grupo nacional Illapu en 2006, al reguetonero Daddy Yankee en 2008 y cuando entregó la Gaviota a Gustavo Cerati en 2007.

Si bien, el animador no ha vuelto a pisar el escenario de Viña desde 2008, recientemente en una entrevista durante la Gala del Festival, comentó que sí estaba dispuesto a volver a ejercer aquel rol.

“A mí me gustan todas las fiestas, me invitan y agárrense que allá voy. Yo tuve mi momento con el Festival, mi momento con Daddy Yankee, y espero tener otros momentos distintos en lo que me va quedando de ganas y existencia. Siempre estoy dispuesto“, sentenció.

#monstruo Sergio Lagos las mejores que hizo a Franz Ferdinand, Illapu, Daddy Jankee…y otras… pic.twitter.com/DfShTk9gbc — Angélica (@AngeyVice) February 22, 2023

Si hubiese estado Sergio Lagos animando el festival nos hubiese reglado un momento a la altura de cuando vino Daddy Yankee homenajeando a Los Jaivas por sus 60 años pic.twitter.com/uU1OshUOK6 — Lou (@caicinemagl) February 22, 2023

Que me perdone Felipito desde donde esté, pero para mí Sergio Lagos sigue siendo el mejor animador que ha tenido Viña. Fue estudioso, presentó a cada banda y artista sabiendo de sus trayectorias sin recurrir a lo fácil. Uno se creía realmente que veíamos lo mejor del mundo en tv — She said, she said (@verota9) February 22, 2023

No sé si el mejor, pero sí icónico x que se ha sacado ideas de dónde sea, acá hay otras qe son buenas recordar: 1. La clásica intro a daddy yankee

2. Esta joya escondida, presentando a los tres cn una palla

3. Franz Ferdinand usó la intro de sergio lagos pa un concierto https://t.co/y1kIt0K2xz pic.twitter.com/sH9XUZeVcW — Don valerio (@flacaampuero) February 22, 2023

De verdad que ha sido una jornada pésima, Alejandro Fernandez bien, Belen Mora pifeada y con una gaviota regalada, ponen tarde a los Jaivas y está vez no dio el ancho Martín y María Luisa VUELVE SERGIO LAGOS #VINA2023 #FestivalDeVina #VinadelMar2023 pic.twitter.com/M9nYqLDDOl — Jonathan Patricio González Araya (Jonny) (@jpga1991) February 22, 2023