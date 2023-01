La cantante Meghan Trainor (29) y su esposo, el actor Daryl Sabara (30), anunciaron que están esperando a su segundo bebé. La artística estadounidense confirmó la noticia a través de su cuenta personal de Instagram.

Trainor celebró el hecho con sus más de 16 millones de seguidores en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ella posando junto a unas ecografías. “Bebé número dos en camino este verano”, escribió la intérprete del exitoso sencillo All About That Bass.

Sus fanáticos reaccionaron sorprendidos y entregaron rápidamente sus buenos deseos a la pareja. En la publicación, que ya suma más de un millón de “me gustas”, también dieron sus felicitaciones celebridades del espectáculo como Hilary Duff y Kris Jenner.

El anuncio incluso lo hizo a través de televisión, precisamente durante una entrevista con el programa de televisión Today, donde la artista estaba invitada para hablar sobre su primer libro Dear Future Mama (Querida madre del futuro).

En conversación con la revista People, la cantante habló sobre el especial momento que vive junto a su esposo y padre de su primer hijo, Riley.

“¡Es una bendición! Me siento tan contenta de poder haberme quedado embarazada. Estoy en una nube, es maravilloso, un sueño hecho realidad. Aunque estoy a mitad de camino, ¡quiero cuatro hijos!“, comentó a la revista.

Cabe mencionar que Meghan Trainor se casó en 2018 con Daryl Sabara, conocido actor que interpretó a Juni Cortez en la saga Mini espías. Ambos se conocieron en 2014 luego de una cita doble que organizó la actriz Chloë Grace Moretz.