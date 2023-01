Tras el cierre de un exitoso 2022, Gonzalo Feíto conversó con la revista Sábado de El Mercurio sobre el auge de su programa “Sin Filtros”, el que además de aumentar significativamente la audiencia del canal Vive, marcó pauta en diversas oportunidades debido a sus invitados políticos, sobre todo ad portas del plebiscito constitucional.

El periodista indicó que tras salir de la televisión en 2018 luego de conducir el programa Mar Adentro de TVN, se mantuvo alejado del medio.

“Quería hacer mis cosas cuando yo quisiera. Tomé la decisión de no vincularme por un rato a la televisión porque tampoco había proyectos interesantes. Armé mi empresa y me ha ido la raja, por lo que estuve mucho tiempo sin volver a la tele”, aseveró.

“(Luego) me vino el bichito con el proceso constituyente, con el estallido social, la pandemia. Porque este país está hecho un desastre. Eso es una realidad y el que no lo crea es porque está en otro planeta”, indicó el exCQC.

Según Feíto otro elemento que conjuró su retorno a la pantalla fue el “populismo” en los medios de comunicación, y sobre todo en los matinales.

“Me había propuesto volver porque encontraba que había mucho populismo en los medios. Encontraba que había que articular un discurso desde otro lugar, más desde la sensatez, la racionalidad, desde lo ciudadano, la sociedad civil, pero sin populismo”.

“Había mucho animador, mucho locutor muy populista. Muy simplones, hablando cualquier cosa para la galería. Escuchas a muchos animadores de espacios, de matinales, dando opiniones que son absolutamente populistas, que cachas que lo hacen para quedar bien. Como en la pandemia decir que ‘hay que darle plata a todo el mundo"”, indicó.

“Soy de centroderecha liberal”

Respecto de su programa, Gonzalo Feíto indicó que pese al éxito del programa, que en octubre fue reconocido por YouTube por superar los 100.000 suscriptores, no están exentos de autocrítica.

“Cuando estás en estos niveles de exposición, tienes que estar llano a todas las críticas y yo soy súper autocrítico. Las críticas constructivas las tomo siempre”, dijo.

“La autocrítica era a veces equivocarnos con los panelistas para lograr equilibrios, y las autocríticas mías, como de performances, quizás tienen que ver con mejorar mis tiempos. Todo lo demás ha sido bacán, somos un programa que tiene 3 millones de reproducciones mensuales”, espetó.

Tampoco guardó silencio frente a los roces que tuvo durante todo el año con personalidades políticas, como el vivido con Carmen Hertz. Asegura que en muchos casos, los invitados se negaban a asistir.

“Los políticos que no quieren ir a estos programas es porque no tienen cintura, tienen mucho tejado de cachas que lo hacen vidrio y mucho que perder. O sea, anda a defender tus ideas, ¿por qué no vas? A toda la extrema izquierda le carga ‘Sin Filtros’ porque, claro, yo no represento las ideas de la extrema izquierda y el programa tampoco”, concluyó.

Consultado por sus propias convicciones políticas, Feíto reveló que se considera “de centroderecha liberal, pero soy más que todo un realista. Me da exactamente lo mismo si un gobierno es de izquierda o derecha, me interesa que el que lo haga, lo haga bien nomás. A mí me han preguntado si me gustaría militar en RN, en la UDI, en Evópoli, ahora de Demócratas. Siempre me han dicho: “Oye, ¿no te gustaría de repente entrar a la política?”.

“Y eso es un gran error que tiene la gente en Chile de no decir. Da lo mismo. Si es obvio que tienes una preferencia política, da igual, está todo bien, viva la diversidad. Qué bueno que seas del PPD o de RD. Pero la gente se esconde de esas cosas. Lo importante es que lleguemos a acuerdo y construyamos un país mejor. Nada más”, finalizó.