En la secuencia podemos ver a la reconocida artista chilena-estadounidense luciendo diversos y coloridos atuendos, realizando sensuales coreografías al ritmo del hit.

La pieza, de poco más de cuatro minutos de duración, fue dirigida por ella misma junto a Pepe Garrido.

“Baby tú no viene al caso. La disco llena, lleno tengo el vaso. Ando heartless no se hace falta marcapaso. No soy astronauta pero baby porfa dame espacio”, dice parte de la letra de la canción.

Para ir calentando motores, la joven artista había compartido algunas pistas a través de sus redes sociales.

“Tan ready pa Síntomas de Soltera?”, escribió en noviembre pasado, mientras que durante esta semana subió un dibujo junto con un mensaje.

“Dibujé esto para que etiqueten a quienes piensan que están en el tema de acuerdo a las pistas que dejé aquí”, mencionó.

Recordemos que Paloma Mami es una de las cantantes confirmadas para el Festival de Viña del Mar 2023.

Además de la intérprete nacional, se subirán a la Quinta Vergara el chileno-haitiano Polimá Westcoast, Maná, Camilo, Nicki Nicole y Alejandro Fernández.