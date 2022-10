La noche del domingo, la periodista e influencer Tita (Isidora) Ureta contó a través de redes sociales que sufrió una dura caída mientras participaba de una competencia de surf en el Mall Sport, Flow Tour. Ahora, en conversación con Biobio Chile, comentó como se siente a un día del accidente.

“Me caí, algo como súper de espíritu deportivo, pero estoy bien”, comentó, aunque reconoció tener algunas secuelas de la caída. “Super machucada, me duele el cuello. Hoy en día estoy aquí arriba de los tacos porque tengo que hacerlo, pero la verdad es que nada, estoy bien, pero si necesito unos masajes urgente”, aseguró.

En su cuenta de Instagram, la joven rostro de Canal 13 explicó que mientras se encontraba surfeando perdió el equilibrio y se rompió su tabla, lo que provocó el accidente. Así mismo compartió un video del momento.

“No todo salió bien hoy en el campeonato. Mire hasta el final. Rompí mi tabla en la segunda pasada, me quedaba una oportunidad más y tuve que usar una de alguien que nunca supe quien fue”, relató el domingo.

Fue la noche de este lunes, en el set de Juego Textual, programa de Canal 13 que se estrena el próximo lunes, que Tita Ureta comentó para Biobio Chile que a pesar de que la caída no pasó a mayores, le gustaría descansar.

“Necesito ya que sean días libres para poder bajarme de los tacos y mi cuerpo igual necesita descansar un poquito, porque aquí la adrenalina me hace estar totalmente despierta, entonces se me olvida todo”, admitió.

“A mí me encanta tener una vida en movimiento, me gusta mucho, me gusta la adrenalina, me da dicción y estoy viviendo es adrenalina que siempre soñé. Y tratar de equilibrar un poquito de cultura, deporte y entretención, ya no puedo pedir más a la vida”, concluyó.