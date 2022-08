El actor de Avengers, Mark Ruffalo compartió un escueto tuit en el que se refiere al próximo plebiscito que se hará en el país.

El intérprete de Hulk usó la red social Twitter para responder a una activista política y feminista, que llamaba a informarse y votar en la instancia electoral.

Rania Batrice, la mujer palestina, escribió en la misma red: “En el caso de que no estén al tanto, por favor revisen este increíble “hilo” y muestren su apoyo! El pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación”.

Junto a la publicación, la activista enlazó una serie de tuits que detallaban los incisos referentes al cambio climático y recursos naturales de la propuesta de Nueva Constitución.

Para sorpresa de muchos, estos comentarios fueron replicados por el actor estadounidense, Mark Rufallo, quien de manera muy breve comentó: “Todos los ojos y la esperanza están puestos en Chile”.

All eyes and hope on Chile. https://t.co/IBcCgkAbfd

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 25, 2022