A solo días de la polémica que encabezó Camila Recabarren en Estados Unidos, compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales. Allí da cuenta de lo que han sido los 5 meses que ha pasado en el país norteamericano.

Así lo había prometido el martes, cuando publicó un comunicado refiriéndose a la denuncia que recibió a través de redes por el no pago del lugar donde se hospedaba. “Ya subiré fotitos”, había dicho también en la red social.

Fue a través de instastories que compartió una seguidilla de imágenes y videos de sus primeros meses en EE.UU, donde se desempeñó en el comercio ambulante. En las fotos se le ve vendiendo piedras en la calle, haciendo deporte, paseando con su hija y consumiendo sustancias.

Y es que Recabarren se mostró orgullosa de su nueva vida cuando aclaró el altercado que tuvo con otra chilena en Los Ángeles, quien le arrendaba un departamento y acusaba cuotas impagas y el inmueble en mal estado. “Llevamos 5 meses en EE.UU pasándolas entre kiko y koko, pero aperrando con todo”, contó.

La modelo también había asegurado que ya no le interesaban las cosas tangibles, más bien lo espiritual. “Quise soltar todo lo material y todo lo que un día tuve, solo para sostenerme en magia y amor”, dijo.

Incluso admitió, que los dichos de su denunciante sobre el consumo de hierba y hongos eran ciertos. “Amo la hierba y los hongos. Máxima conexión con mi interior, entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos”, confesó.

¿Qué pasa con Camila Recabarren?

Durante el fin de semana, la chilena Daniela López realizó una ‘funa’ en redes sociales en contra de Camila Recabarren, asegurando que había pagado el arriendo de su hogar en Estados Unidos e incluso habría dejado el lugar en mal estado.

Asimismo, López denuncia que Recabarren tenía que pagar 1300 dólares, más los gastos comunes del mes anterior y de este. Además, había subarrendado su departamento a una tercera persona.

La denuncia no tardó en viralizarse en redes y posteiormente la mujer publicó un video en el que se le ve sacando a Recabarren del departamento. Días después, la modelo publicó una declaración en la que asegura que el arriendo está “más que pagado”.

“No pesquen ustedes ni me defiendan los que me creen, no discutan está todo bien no pasa nada… llénense de puro amor en sus corazones junto a sus personitas que tienen al lado”, dijo.