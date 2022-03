La modelo Isabella “Bella” Hadid (25) es una de las más cotizadas en la actualidad, con una carrera que comenzó en 2012, cuando tenía 16 años.

Desde hace tiempo circulan en redes sociales rumores de que se habría realizado al menos una cirugía plástica, y hay algunas fotos que delatarían que antes de sus 16 años, su rostro lucía levemente diferente.

En una nueva entrevista con la revista Vogue, ha confirmado que cuando tenía 14 años se realizó un procedimiento estético: una rinoplastia, para remodelar la forma de su nariz. Y afirma que se arrepiente.

Bella hadid is definitely the sexiest girl on this planet but I always have to remind my self how she looked pre surgery to note that only money can really make you that level of pretty pic.twitter.com/i9iJK263PJ — jodiehaworth (@J_Haworth15) June 26, 2018

“Desearía haberme quedado con la nariz de mis ancestros. Creo que la habría aceptado con el tiempo. La gente piensa que arruiné mi rostro debido a una fotografía mía de adolescente donde luzco hinchada. Estoy segura de que ustedes ya no lucen de la misma forma que cuando tenían 13 años, ¿cierto?”, expresó.

Bella Hadid es de origen palestino por parte de su padre, el multimillonario inmobiliario Mohamed Hadid.

Asimismo, negó que se haya realizado otros procedimientos aparte de la rinoplastia.

“Nunca he usado relleno (filler). Terminemos con eso. No tengo problema con eso, pero no es para mí. Quien sea que piense que me levanté los párpados o lo que sea, se llama cinta adhesiva para rostro. Es el truco más viejo”, recalcó.

Bella Hadid revela que estuvo internada por colapso mental

Además de aclarar los rumores, confesó que todos os comentarios negativos al respecto le han traído dificultades para su salud mental.

“He tenido el síndrome del impostor porque la gente me hacía sentir como que no merecía nada de esto. Las personas siempre tienen algo que decir, pero lo que yo tengo que decir es que siempre he sido incomprendida en la industria y por la gente a mi alrededor”, lamentó.

En ese mismo tema, reveló que tuvo un colapso mental serio en enero de 2021, en medio de grandes presiones laborales y otros problemas personales. Ello la llevó a internarse durante dos semanas y medias en un centro de tratamiento.

“Por mucho tiempo, no sabía por qué lloraba. Siempre me sentí muy afortunada y eso me deprimía aún más. La gente en internet decía, ‘vives esta vida increíble’. Entonces, ¿cómo podría quejarme? Siempre sentí que no tenía derecho a quejarme, lo que significó que no tenía derecho a recibir ayuda, ese fue mi primer problema”, dijo.

Bella Hadid en defensa a Palestina

En mayo del año pasado, Bella Hadid acudió a protestas públicas a favor Palestina, por el conflicto entre Gaza e Israel.

Al respecto, sostuvo en Vogue que lamenta que haya judíos que la acusen de querer abolir la religión, apuntando que su problema es solamente político.

“Realmente respeto el judaísmo y creo que es una bonita religión. Esto es sobre un sistema de gobierno oprimiendo a la gente. Después de lo que pasó, pasé días miserables con mis pensamientos, tratando de escribir algo. Y siempre sentí que estaba condenada, tanto si escribía algo como si no lo hacía”, advirtió.

“Nunca querría que alguien no tuviese un lugar que sintieran como su casa. Pero siento que los palestinos merecen lo mismo. Es un gran dilema”, añadió.