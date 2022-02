The Walking Dead: elenco habla cómo fue ser parte del explosivo desenlace de la temporada final

The Walkind Dead ya está en su última etapa y este lunes 14 de febrero se estrenó la segunda parte de su temporada final. En BioBioChile hablamos con parte del elenco principal, quienes nos detallaron los sentimientos que conlleva ser parte de esta historia que lleva más de una década en emisión.

La serie The Walking Dead es un fenómeno televisivo que ha estado en emisión desde el 31 de octubre de 2010 y que en la actualidad se encuentra en medio de su temporada final.

La historia relata la vida de un grupo de supervivientes en medio de un apocalipsis zombie, sus decisiones y las acciones que realizan para mantenerse con vida.

Pese a haberse estrenado hace más de 10 años, los fans de la historia se mantienen fieles y esperan con ansias cada capítulo, lo que da cuenta de su gran éxito.

La serie, que pertenece a la compañía AMC, está basada en los cómics escritos por Robert Kirkman y dibujados por Tony Moore, los que relatan originalmente la vida del ex-policía Rick Grimes.

En conversación con BioBioChile, parte del elenco actual de la serie se refirió a sus experiencias personales dentro del set de The Walking Dead en su onceava temporada.

Lynn Collins en la temporada final de The Walking Dead

La actriz estadounidense, Lynn Collins, quien interpreta a Leah Shaw dentro del show, comentó cómo fue ser parte de la historia en su tramo final.

“Era una gran admiradora y ese sentimiento de orgullo y emoción solo aumentó cuando conocí a Norman y comencé a trabajar con él. Realmente ha sido una de las experiencias creativas más increíblemente gratificantes y satisfactorias que he tenido”, dijo la actriz.

“Quiero decir, ser parte de algo que ha durado casi 11 años y llegar al final es muy especial, pero tengo claro que esto no va a ser sobre mí. Yo acompaño a los protagonistas del programa que han sido estelares durante todos estos años. Mi trabajo es entrar y apoyarlos, darles una historia en la que sus personajes realmente puedan brillar”, agregó Collins.

La actriz finalizó diciendo que “ha sido muy gratificante porque Norman (Reedus) y Lauren (Ridloff), quienes son las dos personas con las que he trabajado más, son increíbles. Su dedicación a este espectáculo y a todas las escenas fue una lección de humildad para mí. Algunos actores realmente no lo hacen”.

“Este cuerpo de trabajo que han creado en The Walking Dead no tiene paralelo. Estas personas son tan talentosas y dedicadas como cualquier ganador del Oscar. Me volaron la cabeza”, dijo Lynn Collins.

Lauren Ridloff y el desarrollo Connie

Por otra parte, la actriz norteamericana Lauren Ridloff, reconocida además por su participación en películas como Eternals y Sound Of Metal, expresó cómo vivió ella la evolución de su personaje –Connie– en la serie.

“Siento que cuando Connie llega por primera vez, no estábamos muy seguros de cuál iba a ser su papel dentro del grupo”, comenzó diciendo la actriz.

“Creo que al inicio Connie era muy instintiva y que podría poseer algún tipo de habilidad especial, no como un superpoder, pero las habilidades son difíciles de definir. A medida que pasa el tiempo ves que el personaje evoluciona y ahora nos damos cuenta que Connie tiene la habilidad de prestar atención y observar como nadie”, señaló Lauren Ridloff.

“Después de todo, ella está siendo una periodista profesional. Creo que eso es lo que me emociona durante esta nueva temporada”, dijo la actriz.

Preguntada por su rol y representación en la comunidad sordo-muda, Ridloff explicó cómo ha sido su experiencia en este tipo de producciones.

“Recuerdo ese momento en la temporada 10, cuando Kelly y Connie estaban en la playa trabajando juntas, y Kelly estaba luchando con su pérdida auditiva. Connie se dio cuenta de eso y no quería pasarse de la raya o ser demasiado comprensiva, pero también quería brindar algo de fuerza y ​​simplemente compartir esa fuerza con ese personaje”, dijo.

“Creo que ese fue un momento realmente importante para mí desde mi propio corazón. Se sentía tan real y sigue siendo una de mis escenas favoritas”, dijo emocionada la actriz.

“Creo que cuando Connie se acerca a las personas, ya sabes, es un maldito superpoder. Fue un momento muy poderoso”, finalizó.

“No me digas que estoy muerta”

Finalmente, las actrices Eleanor Matsuura (de nacionalidad japonesa), que interpreta a Yumiko, y Paola Lázaro (puertorriqueña), quien caracteriza a Juanita “Princesa” Sánchez, hablaron de las similitudes y diferencias con los cómics.

Esto, además de hablar respeto al estrés que generaba “recibir la llamada”, haciendo referencia a la posibilidad de que su personaje fuera a morir en los capítulos que quedan.

“Creo que el final del programa es como en los cómics, pero no sé si necesariamente se puede decir eso. El programa siempre tomó fragmentos de los cómics e hizo lo suyo también. Esta última temporada no será diferente”, mencionó la actriz japonesa.

“Obviamente tenemos que hacer excepciones para ciertas cosas porque ciertos personajes se llevan a cabo en los cómics y viceversa. Creo que el programa en sí es lo suficientemente inteligente como para saber que necesitan mantener algunas sorpresas. Nos aseguramos de que los fanáticos estén satisfechos con el final”, añadió.

Respecto a si alguna vez tuvieron miedo de que sus personajes sean asesinados, las dos actrices coincidieron en que “Si se trabaja en un programa cómo The Walking Dead, siempre tienes miedo de que te llamen al teléfono y si ves que es del trabajo”.

“No me digas que estoy muerta. No me hables de muertos, por favor”, dijo Paola Lázaro respecto a las veces que la llamaban desde el trabajo.

“Estoy seguro de que Eleanor ha sentido lo mismo que yo”, dice mientras se ríe. “Yo literalmente digo ‘¿Es esta la llamada? ¿Estoy muerta?’ cada vez que llamaban desde el set”, añadió la puertorriqueña.

La temporada 11 de The Walking Dead constará con un total de 24 capítulos, por lo que ahora se podrá disfrutar semanalmente hasta el 11×16.