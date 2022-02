La noche de este domingo se llevó a cabo el esperado show de medio tiempo del Super Bowl 2022.

En esta ocasión, los encargados de abrir los fuegos fueron Snoop Dogg y Dr. Dre, quienes interpretaron The Next Episode y California Love.

Posteriormente fue el turno de 50 Cent, quien apareció sorpresivamente para interpretar la canción In Da Club.

Mary J. Blige, en tanto, cantó Family Affair y No more drama mientras que Kendrick Lamar hizo lo propio con M.A.A.D. City seguida de Alright.

Finalmente, Eminem se robó las miradas con su canción Lose Yourself, la cual fue escrita para la película y álbum 8 Mile del año 2002.

Como era de esperar, el show se tomó las redes sociales a nivel mundial, con miles de usuarios destacando la calidad de los artistas invitados.

Sin embargo, también hubo quienes afirmaron que en años anteriores el show de medio tiempo había estado más animado.

Además de las críticas mixtas que dejó el espectáculo, no faltaron en aparecer los característicos memes y bromas que usualmente surgen en este tipo de eventos, los que pasamos a revisar a continuación.

50 cent came in like #HalfTimeShow pic.twitter.com/GNbN7WRX74

— Rachel Angelé (@rachelPLZdotcom) February 14, 2022