La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio destacó la importancia de un Campo de Hielo Patagónico presente en la región de Aysén, Chile, llamando a proteger estos espacios.

A través de un repost de Instagram, y citando a la revista Yale Environment 360, el actor apuntó el trabajo de planificación de áreas protegidas en el mundo y la búsqueda por próximos refugios a la vida silvestre.

“El Campo de Hielo Patagónico Norte de Chile se encuentra entre los pocos hábitats que se espera que soporten el aumento de temperaturas, lo que lo convierte en un refugio potencial para la vida silvestre”, señala la revista.

“A medida que el mundo se calienta, los conservacionistas y los gobiernos buscarán proteger más áreas como esta”, acotan.

Pese a que en realidad el actor no se refirió directamente a las tierras chilenas, esta no es la primera vez que sus redes sociales destacan la protección de áreas verdes en el país.

En 2015, por ejemplo, llamó a proteger el río Puelo y a la Patagonia chilena.

Protect the Puelo River and keep it flowing. #SalvemosElPuelo #Chile Photo c/o @puelopatagonia pic.twitter.com/3WtxLzBiGP

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) November 5, 2015