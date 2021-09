Hafþór Júlíus Björnsson (32), el actor que se hizo conocido gracia a su papel Sir Gregor Clegane -La Montaña- en Game of Thrones, bajó más de 60 kilos, quedando muy diferente a cómo lo conocíamos.

El artista, quien durante más de una década fue parte de competencias de fuerza, y que incluso llegó a ganar el título del “Hombre más fuerte del mundo” al levantar más de una tonelada, decidió cambiarse al boxeo, lo que requirió una transformación completa.

De partida, el actor tuvo que cambiar la grasa corporal en masa muscular, por lo que pasó de los 205 kilos a los 145, es decir, 60 kilos menos.

“Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando”, reconoció en redes sociales, según el portal Yahoo.

“Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello”, añadió.

El objetivo de de la transformación de Björnsson era enfrentarse a su “enemigo”, el británico Eddie Hall, pero para su mala suerte, su rival sufrió una lesión y tuvo que pelear con otro boxeador.

No obstante, el hombre aseguró que está feliz con su transformación. “Me siento bien y saludable”, declaró.

“Ahora que adelgacé unos 60 kilos, me siento 10 veces mejor. Más fuerte, con más energía y mejor concentración. Hace que la vida sea mejor. Cada día trato de superarme y ser mejor en todos los sentidos porque en el momento en que piense que soy el mejor en algo, será cuando empiece a empeorar”, dijo.

“Me he convertido en boxeador porque me gustan los desafíos”, añadió el islandés. “Tiene mucho que ver con la forma de ser de los islandeses. Pertenecemos a un país pequeño, pero queremos ser recordados como gente fuerte que se enfrenta a condiciones difíciles en el día a día. Es nuestra mentalidad. Es el deseo de no abandonar y superarnos”, cerró.