La marca de muñecas Barbie de Mattel lanzó este miércoles una nueva versión inspirada en la cantante cubana Celia Cruz, fallecida a los 77 años en 2003.

La presentación se enmarcó en la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, que se conmemora entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de este año.

Barbie, además, decidió homenajear a la activista dominicana-estadounidense Julia Alvarez.

“(La compañía) se enorgullece de anunciar dos nuevos modelos a seguir únicos en su tipo en Celia Cruz, la ‘Reina de la Salsa’ cubana, y la autora y activista dominicana-estadounidense Julia Alvarez”, escribieron en Instagram.

“A través de sus carreras legendarias y su valentía en la autoexpresión, estas mujeres continúan inspirando a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias con orgullo“, añadieron, adjuntando las imágenes de los resultados.

Una Barbie chilena

A mediados de agosto, tal como contó BioBioChile la deportista paralímpica chilena Francisca Mardones (43), destacada en disciplinas como el tenis, lanzamiento de bala, lanzamiento del disco y la jabalina, se convirtió en la primera Barbie chilena.

En Twitter, Mardones se mostró agradecida y conmovida por ser la primera representante nacional en inspirar un modelo de esta histórica compañía.

“Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera Barbie Chilena. Muchas gracias a @Barbie por el emotivo homenaje. Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala paralímpica”, sostuvo.

“Especialmente me emociono porque con esta muñeca se va a impulsar a que los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte. Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón”, agregó.