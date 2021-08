Barbra Streisand es una reconocida actriz y cantante que ha interpretado diferentes roles en la industria cinematográfica, destacando principalmente por los musicales. Uno de ellos, se trata de A Star Is Born (Nace una Estrella), cuyo remake de 2018 estuvo protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper.

Sin embargo, esta, de las tantas versiones que existen del filme, no gustó tanto a Streisand debido a su falta de originalidad.

La historia se centra en un músico con problemas de alcoholismo (Cooper), cuya carrera va en baja, que por casualidad descubre y se enamora de una joven cantante (Lady Gaga) con una gran proyección artística. Desde ahí, su relación se torna de dulce y agraz, mientras intentan llevar una vida musical acorde a su talento.

Esta película fue dirigida por Bradley Cooper y fue acreedora de un Premio Óscar a Mejor Canción Original, Shallow, interpretada y compuesta por Lady Gaga.

No obstante, para Barbra eso no fue suficiente y en una reciente entrevista la estrella del musical Funny Girl, manifestó que “Pensé: ‘eso es interesante’. Ya sabes, hazlo realmente diferente de nuevo, un tipo diferente de música, actores integrados. Pensé que era una gran idea. Entonces, me sorprendió ver lo parecido que era a la versión que hice en 1976”, según recoge Deadline.

“Pensé que era una idea equivocada. Mira, fue un gran éxito. No puedo discutir el éxito. Pero no me importa tanto el éxito como la originalidad”, agregó Streisand.

A Star Is Born tiene diferentes versiones. La primera de ellas fue estrenada en 1937, para luego tener una nueva propuesta con otro elenco en 1954. No obstante, no fue hasta 1976 que Streisand la protagonizó siendo la versión más recordada hasta la del 2018 de Cooper.