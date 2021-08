La actriz española Ester Expósito (21) y el cantante urbano C. Tangana (Antón Álvarez, 31) causaron polémica luego de posar en una fotografía que fue tildada de machista.

En la imagen, que fue publicada en Instagram, ambos aparecen junto a un grupo de mujeres en bikini sobre un yate en Ibiza, según consignó Cosmopolitan.

Según publicaron las celebridades, todo sería parte de la promoción del single Yate lanzado el fin de semana, mientras graban el videoclip de la canción.

El portal español 20minutos destacó que entre las féminas que aparecen en la fotografía se encuentran también Hiba Abouk, Miranda Makaroff, Jéssica Goicoechea y Rocío Aguirre, chilena y última pareja conocida del artista.

En una imagen que recordó a la criticada fotografía que colgó en Instagram en julio de 2018, que fue tilada de “misógina” y “denigrante hacia el género femenino” por aparecer con mujeres semidesnudas tendido en una cama.

En este caso, las críticas apuntaron también a la “hipersexualización” de los cuerpos femeninos. Otros, incluso cuestionaron a Expósito por su aparición

“Lo que menos importa es si C. tangana como persona es machista o no, el tema es que su máquina de hacer dinero se nutre del machismo a la vez que lo vomita de nuevo en la sociedad, cosa de la que sí es responsable”, opinó una usuaria en Twitter.

Otros, no obstante, cuestionaron que se tilde de machista una fotografía en la que las mismas mujeres aceptaron ser parte. Mira algunas reacciones a continuación:

Ester Expósito, feminista pero no mucho pic.twitter.com/jCAUdWIgCB

Si llamáis a C tangana machista y exhibidor de "trofeos", porque percibis como trofeos a mujeres posando con un famoso, pregúntate quién esta siendo machista aquí nose xd

Lady Gaga es… Uf. No sé. pic.twitter.com/b63e62WNCt

C. Tangana es muy machista y mucho machista.

Es increíble la aceptación de la cosificación de la mujer, ¿hasta dónde vamos a llegar?

C Tangana me caía bien pero entre esta foto, y si recordamos la canción Booty, nos está demostrando que es un puto misógino de mierda.

Me gusta su música pero como persona… https://t.co/lFuJzRdvpB

— Sergio🏳️‍🌈 (@ReyDelDrama_) August 14, 2021