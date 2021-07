A fines de los ’90 y principios de los 2000, una de las agrupaciones musicales más famosas alrededor del orbe era *NSYNC, la “boyband” financiada por el magnate empresarial Lou Pearlman, creador y mánager de los Backstreet Boys.

El grupo era conformado por los jóvenes Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez, siendo este último uno de los integrantes más populares y talentosos.

No obstante, para muchos el aporte de Chasez a la agrupación se vio constantemente “opacado” por el innegable talento de su compañero, Timberlake, quien de forma orgánica se convirtió en el líder indiscutido de la banda… algo que, sin duda, resintió la carrera musical de JC.

Los éxitos, sinsabores y vida actual del “segundo al mando” de *NSYNC te los contamos en la siguiente nota.

El Club de Mickey Mouse

Joshua Scott “JC” Chasez nació el 8 de agosto de 1976 en la ciudad de Bowie, en el estado de Maryland (EE.UU.). Cuando tenía cinco años, su madre biológica encomendó la tutela del menor a sus ex padres adoptivos, Roy y Karen Chasez, quienes trabajaban como consultor de una compañía de tecnología y editora, respectivamente.

La pareja adoptó a Joshua y le entregó todo su amor al pequeño. Desde niño, JC bailaba en su hogar frente a sus padres, aunque tenía una personalidad tímida. Pese a todo, pronto demostró interés por el canto, logrando desarrollarse en ambas áreas.

A los 13 años, el joven ganó una competencia de baile nacional. Poco después en 1989, la madre adoptiva de JC vio un anuncio que buscaba talentos jóvenes para El Club de Mickey Mouse y alentó a su hijo a asistir a la audición.

Tras pasarla con éxito, Chasez se convirtió en uno de los mosqueteros que conformaron el elenco desde la temporada 4 hasta la cancelación del show en 1994. En ese período compartió junto a jóvenes que se convertirían en grandes estrellas, como el propio Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera, Keri Russell y Ryan Gosling.

*NSYNC

Tras un año fuera de la TV, su amigo Justin Timberlake ofrecería a JC una oportunidad que le cambiaría la vida.

En octubre de 1995 el empresario Lou Pearlman estaba empecinado en crear la nueva “boyband” masiva, tras el éxito rotundo de su grupo Backstreet Boys (BSB).

En ese entonces tomó contacto con Chris Kirkpatrick, quien fue uno de los finalistas para conformar BSB pero no quedó en la conformación oficial. En ese entonces el magnate le pidió reunir a un grupo de chicos que tuvieran aptitudes escénicas y de canto, tras lo cual pensó en integrar a amigo Joey Fatone.

Posteriormente, Pearlman sugirió llamar a Timberlake luego de ver una cinta suya del El Club de Mickey Mouse. Tras el contacto, Justin sugirió integrar a su amigo JC. Más tarde se incorporaría Lance Bass, dando vida al reconocido grupo *NSYNC.

Con la banda, JC alcanzó fama planetaria y junto a Justin se convirtieron en los vocalistas principales, además de los rompecorazones más seguidos por las fanáticas de la agrupación.

Junto a sus compañeros lanzaron tres discos que fueron éxitos indiscutidos, vendiendo millones de unidades alrededor del mundo: *NSYNC (1997), No Strings Attached (2000) y Celebrity (2001).

Si bien disfrutaba de su fama, en ese entonces varios medios de la época destacaron que JC solía ser “opacado” por su compañero, Justin, afirmando que nunca podría lucirse del todo mientras estuviera junto al rubio.

Pese a toda la información de la prensa, ambos hicieron caso omiso de las informaciones y hasta el día de hoy mantienen una gran amistad.

Carrera solista

En 2002, tras la gira del álbum Celebrity, *NSYNC anunciaría su disolución. Esto, luego de que Timberlake expresara sus deseos de hacer su propia música y continuar un camino como solista.

Tras la separación del grupo y con una gran popularidad a cuestas, JC pensó hacer lo suyo y dedicarse de forma individual al canto. Fue así como en febrero de 2004, tras un par de retrasos, estrenó su primer álbum Schizophrenic. Además de Chasez, el disco contó con importantes productores como Dallas Austin y Basement Jaxx.

El trabajo recibió críticas mixtas y tuvo dos singles, Some Girls (Dance with Women) y All Day Long I Dream About Sex. No obstante, sólo alcanzó a vender 121 mil copias a nivel mundial, una cifra considerablemente baja en comparación a sus álbumes con *NSYNC.

Tras su primer disco Chasez comenzaría a promocionar el que sería su segundo trabajo solista, The Story of Kate, afirmando que sería un disco más cohesivo y alternativo que Schizophrenic. Éste contó en sus inicios con la producción del propio Timberlake y el reconocido Timbaland.

Consultado sobre el talento de su amigo, Justin comentó que “En mi opinión, JC tenía la mejor voz de todos nosotros (en *NSYNC). De todas las bandas de chicos, llámalas como quieras, él era el que podría superarnos en canto. Y lo conozco desde que tenía 12 años, así que fue divertido sentarme detrás de la tabla y empujarlo”, dijo a MTV en 2006 sobre su trabajo como productor del que sería el segundo álbum de Chasez.

Pese a que el disco estaba programado para 2006, debido a una serie de retrasos éste nunca llegó a ver la luz por completo. Sólo se lograron lanzar dos sencillos, Until Yesterday y You Ruined Me, los cuales estuvieron disponibles en iTunes pero fueron retirados luego que el cantante se distanciara de la discográfica Jive Records.

A juicio de muchos fanáticos y críticos, efectivamente JC era el integrante con la mejor voz y posibilidades de estrellato. Sin embargo, una mezcla de mala elección de su rumbo musical, bajo marketing y mal manejo de sus negocios musicales hizo que su carrera nunca despegara al nivel de la de su amigo Justin.

America’s Best Dance Crew

Pese a que su trabajo solista quedó suspendido, lo cierto es que JC encontró una nueva oportunidad en 2008, tras ser elegido como juez en el programa America’s Best Dance Crew en MTV.

En el show dio a conocer sus dotes para el baile y su encanto personal, manteniéndose como integrante durante las siete temporadas del programa, que salió al aire entre 2008 y 2012.

Durante el período, Chasez se mantuvo como uno de los rostros más famosos de la TV nacional, y logró darles importantes consejos a las decenas de grupos que pisaron el escenario del show.

JC Chasez en la actualidad

Tras su paso por la TV, JC se abocó por completo a su trabajo “detrás de cámara” en la industria musical: la producción y composición de canciones.

Dentro de su carrera como compositor y productor, destacan canciones para los Backstreet Boys (“Treat Me Right” del álbum Unbreakable), David Archuleta y Matthew Morrison.

También, ha escrito para otros artistas como Taemin, Liz, NU’EST y McFly.

Junto con su trabajo en la industria musical, JC también ha incursionado en el cine. Así lo hizo en 2016, cuando integró el elenco del filme Opening Night, en el que personificaba una versión dramatizada de sí mismo.

En estos días, Chasez mantiene una cordial relación con sus excompañeros de banda, con quienes a ratos recuerdan hitos de sus tiempos en *NSYNC o simplemente se reúnen a pasar el rato.

Así lo ha dejado ver el propio cantante en su cuenta de Instagram, donde muestra lo cercanos que son al día de hoy. Una de estas apariciones ocurrió en 2017, cuando el quinteto celebró el cumpleaños número 41 de JC.

En otra oportunidad, en 2019, los amigos se reunieron como grupo sin Timberlake para participar en un concierto junto a Ariana Grande en el festival de Coachella.

Junto con lo anterior, por ahora JC se encuentra enfocado en su trabajo como embajador de Unlikely Heroes, una organización sin fines de lucro que brinda hogares y servicios de restauración seguros para víctimas de trata de personas en todo el mundo.

En tanto en el aspecto personal, pese a que el exgalán estuvo vinculado con celebridades como Eva Longoria y la ex Pussycats Dolls Rachel Sterling, desde 2018 está en una relación con Jennifer HuYoung, quien se desempeña como asistente ejecutiva del estudio de abogados Broad and Cassel.

Sin duda, JC Chasez se mantiene ligado al mundo del entretenimiento y, tal como sus fans esperan con ansias, puede que en el futuro próximo sorprenda a sus seguidores con nuevas novedades profesionales.