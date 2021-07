Casi cinco años han pasado desde que se estrenó la serie de Netflix Stranger Things y uno de sus protagonistas, el actor David Harbour (46), se refirió a la relación “paternal” que tiene con su colega, la joven Millie Bobby Brown (17).

La producción, dirigida por los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, está ambientada en los años 80 en el ficticio pueblo de Hawkins, Estados Unidos, en momentos en que el pequeño Will Byers (Noah Schnapp) desaparece repentinamente en una dimensión alternativa, mientras su familia lo busca.

Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro.

Es en ese contexto que llega Eleven (Bobby Brown) -pequeña que creció en un laboratorio y que tiene habilidades telepáticas- y Jim Hopper (Harbour), jefe de policía de Hawkins.

“Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que esta gran fama llegara”, dijo el actor en el podcast That Scene with Dan Patrick.

Agregó que tiene “un sentimiento protector real por ella. Tengo una preocupación real (…) Me preocupo por ella y la fama y todo lo que tiene que luchar. Y siempre he sentido este tipo de profundo afecto paternal por ella”.

La fama y la niñez

Bobby Brown nació en 2004. Si bien tuvo algunos papeles en las producciones Once Upon a Time in Wonderland, Grey’s Anatomy y Modern Family, su real fama llegó cuando comenzó a interpretar a Eleven.

Su amistad con el músico Drake casi 20 años mayor, que defendió con una tajante respuesta, y la constante sexualización que algunos medios de comunicación hacían de su imagen, fueron un gran problema.

En 2017, la revista norteamericana W desató indignación al incluir a Millie Bobby Brown, de entonces 13 años, en una lista titulada “Por qué la televisión está más sexy que nunca”.

La protagonista de Stranger Things figuraba junto a colegas como Nicole Kidman, Keri Russell, Riz Ahmed o James Franco, entre otros varios años mayor.

Stranger Things 4

La propuesta de los hermanos Duffer ya tiene tres temporadas, mientras sus fanáticos están a la espera del lanzamiento de la cuarta parte que fue confirmada en septiembre de 2019, con un rodaje que se ha visto interrumpido por la pandemia de covid-19.

“Los hermanos Duffer han cautivado a los espectadores de todo el mundo con Stranger Things y estamos encantados de expandir nuestra relación con ellos para llevar su vívida imaginación a otros proyectos de películas y series que a nuestros miembros les encantarán”, dijeron desde Netflix, tal como informó BioBioChile.

Según la revista People, junto a los dos actores también estarán Winona Ryder (Joyce Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler).

Además, continuará Charlie Heaton (Jonathan Byers), Maya Hawke (Robin Buckley), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Priah Ferguson (Erica Sinclair) y Cara Buono (Karen Wheeler).

En mayo pasado, desde Netflix liberaron el primer teaser en que se puede ver una habitación con un grupo de niños encerrados saludando a un hombre que ingresa a ella.

Mientras ello ocurre, la cámara se aleja hasta llegar a una puerta con el número “11”, tras lo cual se escucha una voz diciendo: “¿Eleven, estás escuchando?”.

Míralo aquí: