Por estos días se desató una verdadera guerra judicial y mediática entre Scarlett Johansson y Disney, luego de que la actriz demandara al gigante del entretenimiento por incumplimiento de contrato.

Recordemos que, tal como informó BioBioChile, Johansson acusa que Disney decidió estrenar su película Black Widow en su plataforma de streaming Disney+ simultáneamente que en salas de cine, pese a que el acuerdo estipulaba que el lanzamiento se realizaría sólo en estas últimas.

“Disney intencionalmente indujo a Marvel a violar el acuerdo, sin justificación, con el objetivo de impedir que la Sra. Johansson recibiera el beneficio completo de su contrato con Marvel”, indica la demanda.

La situación pudo haber quedado simplemente en manos de los tribunales, pero se transformó en todo un escándalo mediático luego de que Disney decidiera responder con un incendiario comunicado en el que acusó a la estrella de ser insensible con la situación de la pandemia e incluso reveló las ganancias iniciales que recibió por la cinta.

Esto último no sólo enfureció a los representantes de la artista, sino que también al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. De acuerdo Matthew Belloni exeditor de Hollywood Reporter, Feige estaría “furioso y avergonzando” por cómo Disney gestionó la situación, además de estar en desacuerdo con que la película se estrenara en la plataforma de streaming.

“(Feige es) un hombre de empresa y no es dado a enfrentamientos corporativos ni a levantar estridentemente la voz. Pero me han dicho que está furioso y avergonzado. Presionó a Disney contra la estrategia que adoptaron con ‘Black Widow’, prefiriendo un lanzamiento exclusivo en la gran pantalla, pues no quería alterar a su elenco”, dijo Belloni en declaraciones recogidas por Europa Press.

“Y luego, cuando la bomba explotó en el público, la película comenzó a hundirse (en taquilla) y el equipo de Johansson amenazó con un litigio, él quería que Disney arreglase esto con ella”, añadió.

Cabe destacar que la demanda indica que Johansson trató de renegociar su contrato tras el anuncio del estreno en formato digital, pero no estuvieron dispuestos a compensarla.