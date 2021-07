El cantante puertorriqueño Ricky Martin no sólo es un experto en la industria de la música, sino que también incursionó en la actuación, donde incluso fue nominado a un premio Emmy por la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

No obstante, el artista quiso unirse a otra importante industria, la dermocosmética, de la mano de un emprendimiendo chileno. Martin, de 49 años, es socio y rostro de Kumiko (palabra que en japonés significa “eterna belleza”), una empresa de este tipo de productos con marca nacional, pero fabricados en España.

La noticia fue dada a conocer por el mismo cantante a través de sus redes sociales, donde a través de fotografías y video, relata “el viaje” por los productos de cuidado de la piel.

Kumiko, en tanto, es una marca creada por la cosmetóloga chilena Catalina Aguirre, cuyas “fórmulas multiacción se basan en mesoterapia y tecnología europea de vanguardia para penetrar en la dermis y ver resultados tangibles de adentro hacia afuera”, según señala el sitio web de la marca.

En una fotografía publicada por Catalina en su cuenta de Instagram, expresa que “Emocionadísimos de darle la bienvenida a Ricky Martin a la familia Kumiko. Y no sólo por ser una de las figuras más reconocidas, talentosas y queridas de la música a nivel global, sino porque además compartimos una visión holística de la belleza, pues ambos creemos firmemente en la importancia de cuidarnos desde adentro para que todo lo demás pueda seguir su curso”.

Además, agregó que “hace más de un año, Kumiko llegó a sus manos y según sus propias palabras fue “amor a primera vista”, luego de probarlo y ver los resultados en su piel decidió contactarnos, ¡y aquí estamos! Hoy forma parte de nuestra familia Kumiko”.

Ricky Martin, por su parte, señaló en una entrevista con la revista puertorriqueña Buena Vida, que “digo que somos hermanos astrales, ya que tenemos la misma actitud ante todo en la vida. Y el que nos haya unido Kumiko, pues ¡qué maravilla! Vamos a hacer este lanzamiento y va a ser en grande”.

Entre los productos que destacan de esta marca que además es cruelty free, están los de cuidado facial, inspirados en técnicas y protección de la piel japonesa.