El conflicto que viven los ciudadanos cubanos ha repercutido en todo el mundo, donde incluso reconocidos personajes han mostrado su apoyo y postura frente a la situación.

Una de ellas es la abogada Ana María Polo, mejor conocida como la Dra. Polo por el popular programa Caso Cerrado en el cual resuelve conflictos asociados a problemas familares y de pareja.

No obstante, la jueza es reconocida por luchar contra las injusticias y los derechos de las personas, razón por la cual decidió emitir un mensaje sobre la situación que enfrenta Cuba. Recordar que la abogada es cubana, pero emigró a Estados Unidos cuando aún era una niña.

Sobre esto, la presentadora de televisión escribió a través de sus cuentas de Instagram y Twitter lo siguiente: “Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje sumamente importante para mí. La situación de mi país natal, Cuba, es extrema y devastadora.“.

“Si bien la gente en la isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria. Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece. Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc, que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días”, sostuvo.

Polo continuó diciendo que “es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata. Por eso, es importante que todos, cubanos o no, estemos informados de lo que está pasando en Cuba y hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible”.

Además, agradeció el apoyo incondicional que las personas han entregado y el cariño que le han manifestado todos los años desde que salió al aire en Caso Cerrado por primera vez en 2001.

Durante la tarde de este jueves, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció en un comunicado las sanciones, que responsabilizan a esas autoridades de la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Cuba.

Tras el anuncio, el presidente Joe Biden aseguró que las sanciones impuestas son “sólo el comienzo”, y que seguirá aplicando restricciones por la “opresión del pueblo cubano”.

El presidente también ha ordenado a su Gobierno trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer “más accesible” el internet en Cuba, tras el apagón del acceso en los móviles después de las protestas, según detallaron medios internacionales.