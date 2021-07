Camila Cabello compartió una interesante reflexión en torno a las figuras de las mujeres, y la aceptación del cuerpo, tras recibir críticas.

El momento surgió luego de salir a correr a un parque con ropa deportiva que dejaba al descubierto su abdomen, lo que despertó varios comentarios.

“Estaba corriendo por el parque, ocupándome de mis asuntos y tratando de mantenerme en forma y estar sana. No estaba hundiendo la panza porque estaba corriendo, y existiendo como una persona normal que no hunde la panza todo el tiempo, y me sentí insegura”, comenzó la artista en un video de TikTok.

En el clip también reconoció que los comentarios acerca de su figura “normal” despertaron su inseguridad.

“Pero luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda”, dijo.

“Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que necesito. Somos mujeres reales, con curvas y celulitis, y estrías y grasa. Y tenemos que sentirnos orgullosas de todo eso”, sentenció.

Más tarde compartió en sus stories de Instagram una foto con varias modelos de todas las tallas. “Imaginen si todos hubiéramos crecido viendo más imágenes como éstas en las pasarelas”, se leía en el post.

Tras su mensaje, la artista fue vista nuevamente corriendo en ropa deportiva ajustada, también acompañada por su pareja Shawn Mendes.

Body positivity vs Body Neutral

El mensaje de Camilla puso el foco en un debate que se viene dando desde hace tiempo. Mientras muchos defienden el llamado “body positive”, que es un movimiento enfocado en el equilibrio y aceptación de todos los cuerpos y tallas, no se conversa del mismo modo sobre el “body neutral”.

Este último,tiene una aproximación diferente pues “promueve la aceptación del cuerpo como es y el reconocimiento de sus notables habilidades y características no físicas en lugar de la apariencia física”, explica el portal Very Well Mind, y tal como lo afirmó la artista.

“La neutralidad corporal significa adoptar una perspectiva neutral hacia tu cuerpo, lo que significa que no tienes que cultivar el amor por tu cuerpo o sentir que tienes que amar tu cuerpo todos los días. Puede que no siempre ames tu cuerpo, pero es posible que aún vivas feliz y aprecies todo lo que tu cuerpo puede hacer”, añade.