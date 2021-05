A lo largo de la historia de Hollywood, uno de los “pilares” de la industria han sido sin duda los actores y actrices infantiles, quienes han sacado más de una sonrisa o lágrima a los espectadores.

Y lo han hecho con actuaciones tan recordadas como Tatum O’Neal en el filme Luna de Papel (1973), cuya deslumbrante interpretación la convirtió en la ganadora más joven del Oscar a Mejor Actriz Secundaria, cuando sólo tenía 10 años.

Otro ejemplo emblemático fue el de Anna Paquin, quien con 11 años subió a recoger el galardón dorado a Mejor actriz secundaria por la cinta El Piano (1993).

Sin embargo, también existen otros cientos de mini-actores que han hecho de las suyas en la pantalla grande y chica sin tantos galardones, pero con actuaciones que han sacado varias carcajadas.

Ese es el caso de Michelle Trachtenberg, recordada de pequeña por protagonizar la película Harriet la Espía (1996), y quien posteriormente logró mantenerse en la industria del séptimo arte con sus incursiones en series como Buffy, la Cazavampiros y, más recientemente, Gossip Girl.

De Nueva York A Hollywood

Michelle Christine Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York (EE.UU.), en el seno de una familia conformada por su madre Lana, una gerente bancaria, y su padre Michael, un ingeniero de fibra óptica, además de su hermana menor Irene.

Creció en el sector de Sheepshead Bay, en Brooklyn, donde asistió a la academia de artes y ciencias The Bay Academy for the Arts and Sciences. Posteriormente, terminó sus estudios en la Escuela Notre Dame de Sherman Oaks, en California.

En ese período, Michelle ya gozaba de gran fama entre sus compañeros, debido a que de joven incursionó en el mundo de los flashes.

Con tan solo tres años, la joven protagonizó anuncios publicitarios de tiraje nacional y a los ocho, en 1993, dio el salto a la popularidad con un papel en la reconocida serie estadounidense All My Children (ABC).

Poco después participó en la comedia Las Aventuras de Pete y Pete (Nickelodeon) durante sus dos últimas temporadas (1994-95), encarnando el rol de ‘Nona Mecklenberg’.

Además, tuvo participaciones especiales en series muy populares de la época como Clarissa lo Explica Todo, protagonizada por Melissa Joan Hart, uno de los shows más famosos de la cadena Nickelodeon a principios de los ’90.

El salto a la fama de Trachtenberg

Un año más tarde, en 1996, marcaría un hito en su carrera al protagonizar la película Harriet la Espía, por la que ganó un Young Artist Award y alcanzó fama internacional.

Luego vendrían nuevos roles de importancia: en 1999 apareció en la película Inspector Gadget, haciendo el personaje de ‘Penny’. Dos años después, en 2001, se convertiría en la anfitriona de la serie Verdad o Pesadilla de Discovery Kids, la cual también se transmitió en Latinoamérica.

Michelle y su paso por Buffy y Gossip Girl

Sin embargo, dentro de sus papeles más recordados sin duda está el de ‘Dawn Summers’, la hermana de la protagonista ‘Buffy Summers’ (Sarah Michelle Gellar) en Buffy, La Cazavampiros entre la quinta y séptima temporada (2000 – 2003).

En la serie la joven tuvo un destacado papel, como miembro de la Pandilla Scooby, hermana de ‘Buffy’ e hija de ‘Hank’ y ‘Joyce Summers’. En su forma original, ella era un poder místico, energía viviente conocida como La Llave.

Posteriormente, la joven actriz mostraría una faceta más madura en el célebre programa Gossip Girl, donde interpretó a ‘Georgina Sparks’, una drogadicta, alcohólica y malvada joven que le hace la vida imposible a una de las protagonistas, ‘Serena van der Woodsen’ (Blake Lively).

La actriz tiene muy buenos recuerdos de la serie, e incluso, mantiene gran cercanía con algunos de sus compañeros de elenco. Ese es el caso de Leighton Meester (quien interpretó a ‘Blair Waldorf’), con quien se le vio compartiendo años después de que la serie acabara.

Y pese a que en Buffy tuvo una excelente experiencia actoral, lo cierto es que nadie esperó que viviera un ambiente de acoso en medio de las grabaciones.

Trachtenberg y el oscuro secreto de Buffy

En febrero de este año la actriz de Buffy, Charisma Carpenter, quien interpretó a ‘Cordelia Chase’, sirviente de Los Grandes Poderes y que posteriormente integró la serie derivada Angel, asombró a los fans del programa con sus fuertes revelaciones.

Por medio de un comunicado, Carpenter se refirió a los abusos sufridos por ella por parte del director de la serie, Joss Whedon. “Durante casi dos décadas me mantuve callada e incluso hice excusas por ciertos eventos que me traumatizan hasta el día de hoy. Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajábamos juntos en los sets de Buffy y Angel“.

En el documento, detalló numerosas ocasiones en las que su actuar aumentó la ansiedad de la actriz y su bajo empoderamiento frente a sus colegas. Incluso, recordó que en ocasiones la llamó “gorda” en el set, mientras estaba con cuatro meses de embarazo.

Precisó que, mientras estaba embarazada, el director la amenazaba con despedirla y la acusaba de “sabotear el show” por su estado de gravidez. Atacó sus creencias religiosas, le preguntó si quería tener al bebé o no y, tras un doloroso proceso, la despidió en 2003 luego de dar a luz.

Tras las declaraciones varios de sus compañeros, como Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz (su co-protagonista en Angel) y Michelle Trachtenberg la apoyaron.

En el caso de Gellar, la intérprete comentó que “si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con ‘Buffy Summers’, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Joss Whedon. Estoy más concentrada en cuidar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, por lo que no haré más declaraciones en este momento. Pero estoy con todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por hablar”.

Por su parte, Michelle declaró que el ambiente de trabajo en Buffy era horrible. “Soy lo suficientemente valiente ahora como una mujer de 35 años para publicar esto. Porque esto se tiene que saber. Siendo adolescente, él tenía un comportamiento inapropiado, muy inapropiado. Y ahora la gente sabe lo que Joss hizo”, dijo.

“El último comentario que haré sobre esto. Había una regla que decía que a Joss no se le permitía estar solo con Michelle en una habitación“, finalizó Trachtenberg.

Pero la avalancha de críticas contra Whedon no sólo se limitaron al elenco de Buffy y Angel. La propia Gal Gadot, quien trabajó junto al director en La Liga de la Justicia (2017), afirmó que el ejecutivo “me amenazó con mi carrera y dijo que si hacía algo, haría que tuviera una carrera miserable; y yo simplemente me encargué de eso”. Aparentemente, el enfrentamiento tuvo lugar cuando Gadot rechazó interpretar el nuevo guion que Whedon había escrito para la cinta.

Los nuevos desafíos de Michelle Trachtenberg

En la actualidad, la actriz de 35 años sigue vigente en Hollywood, formando parte de atractivos proyectos.

Precisamente, uno de ellos fue el que difundió a través de su cuenta en Instagram, donde comentó a sus más de 683 mil seguidores que estaba “emocionada por compartir que pronto podrán verme como la presentadora y productora ejecutiva de mi nuevo programa de crímenes basados en la vida real Meet, Marry, Murder“.

El programa es una serie de 13 capítulos centrada en matrimonios turbulentos que terminaron en terribles homicidios, los cuales pretenden capturar a la audiencia con sus trágicos detalles.

“Soy un gran admiradora del género documental sobre crímenes reales y he estado buscando el proyecto adecuado para alinearme. Trabajar con FilmRise y FirstLookTV en Meet, Marry, Murder me permite compartir este placer culpable con los demás”, declaró la artista en abril pasado, según consignó el medio The Hollywood Reporter.