El príncipe William, de 38 años, segundo en la línea sucesoria al trono británico, se sumó el viernes al boicot a las redes sociales lanzado por los clubes ingleses de fútbol en protesta contra los insultos racistas sufridos por varios jugadores.

“Como presidente de la Football Association (federación inglesa de fútbol) me uno a toda la comunidad futbolística en el boicot de las redes sociales este fin de semana”, tuiteó el duque de Cambridge, de 38 años, en el momento en que comenzaba, a las 14h00 GMT (12:00 hora de Chile), un boicot de tres días previsto hasta las 22h59 GMT del lunes (18:59 hora de Chile), que es feriado en el Reino Unido.

As President of the FA I join the entire football community in the social media boycott this weekend. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 30, 2021