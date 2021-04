La cantante y conductora de televisión María José Quintanilla, acusó a través de sus redes sociales que un candidato habría utilizado una de sus canciones en su campaña política.

Se trata de Rodrigo Arzola, candidato a alcalde por la comuna de Chillán Viejo (región de Ñuble), quien utilizó la canción “Vengo de pobla” de la artista nacional.

Al respecto, Quintanilla manifestó a través de historias de Instagram que “lamentable que alguien ocupe una obra sin tu autorización. Además que es una obra que no se hizo para fines políticos. Espero que esto no le pase nunca más a nadie”.

Biobiochile se contactó con la cantante, quien respondió que “me enteré que el señor Arzola estaba ocupando la canción a través de las redes y me sorprendió mucho porque no es una canción que se hizo con fines políticos. De hecho, otros candidatos me escribieron también para preguntarnos si la podían ocupar y nosotros como equipo les contestamos que no estaba hecha con fines políticos y le contamos un poco de la historia de la canción, que era algo social, la historia de mi familia”.

María José cuenta que su equipo se contactó con Arzola a través de correo electrónico y que él se comprometió a bajar la canción reversionada de sus redes sociales.

Arzola, al ser consultado, señaló que “es un tema habitual que los candidatos en campaña utilicemos música de algún cantante, no hay nada extraño en aquello. No sabíamos de quién era la canción, porque mandamos la mandamos a hacer a Temuco y nos mandaron este producto que nos pareció la mejor alternativa y lo adquirimos. No ha existido ningún dolo de parte nuestra“.

Sin embargo, el problema surge debido a que los derechos de la canción, son de Gadi House Music, productora discográfica de Estados Unidos, quienes emitieron una carta al candidato, informándole que ellos eran los dueños de dicho single.

La cantante manifestó que no está planeado levantar cargos legales contra el candidato, pero que a ella le afectó emocionalmente debido a que “era la historia de mi familia y a mucha gente le ha llegado la letra por las situaciones y vivencias”.

Por su parte, Rodrigo Arzola indicó que “yo pedí la autorización después para utilizar la canción, pero José Quintanilla, hermano y mánager de la cantante, me dijo que los derechos eran de esta empresa de Estados Unidos, con la cual nos contactamos, pero aún no tenemos mayor respuesta (…) Si cometimos un error, fue totalmente involuntario”.

Tanto la productora estadounidense como el equipo de la cantante, manifiestan que el candidato no ha bajado la canción de sus redes, pese a las continuas peticiones por parte de los afectados.

A continuación puedes escuchar ambas versiones: