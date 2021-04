Selena Gómez cambió de look radicalmente. La cantante y actriz dejó atrás su clásica cabellera oscura y apareció completamente rubia.

La artista de 28 años publicó la imagen en el Instagram de su compañía de cosméticos Rare Beauty.

“Nuevo look. Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora”, escribió en el post.

Hace algunas días también debutó un nuevo tatuaje en la clavícula.

Por estos días, Selena se encuentra filmando Only Murders in the Building, y además será parte de un concierto para promover la vacunación contra el coronavirus a nivel mundial.

Se trata del Vax Live: The Concert to Reunite the World, evento que reunirá a celebridades como Jennifer Lopez, J Balvin, Eddie Vedder, entre otros.

Por su parte,Gomez será quien presida la ceremonia. “Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a ponerse la vacuna para el COVID-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha sido posible en el último año. No puedo esperar para ser parte de esto”, dijo Selena.

El show será organizado por Global Citizen y será transmitido el 8 de mayo a través de diferentes plataformas y redes sociales.