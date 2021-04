Eternal Father, Strong to Save. Esa fue una de las canciones, himno de la iglesia, que marcó el funeral del príncipe Felipe de Inglaterra y que es conocida mundialmente por ser parte del soundtrack de la película Titanic de 1997.

Se trata de una interpretación escrita por William Whiting que, además, se ha convertido en un emblema de los navegantes británicos debido a que está inspirada en los peligros del mar.

Esto se condice con el pasado del duque de Edimburgo como oficial de la Marina Real y con los trascendidos que indican que fue él mismo quien organizó su funeral.

Molto toccante e piena significato la canzone "For Those in Peril on the Sea" scelta dal #PrincePhilip per il suo funerale in tema con il Vangelo di oggi #RIPPhillip 🙏 pic.twitter.com/A7KmbPFTJX

