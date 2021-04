Actualmente la actriz nacional Ingrid Cruz goza de un gran reconocimiento por su papel en la nocturna de Mega “Demente”. En la ficción, interpreta a una detective lesbiana y la audiencia ha aplaudido en varias ocasiones su interpretación.

Cruz se mantiene bastante activa a través de sus redes sociales, por lo que causó extrañeza a sus seguidores que la chilena se alejara de la web por un par de días.

Dicha situación, fue aclarada por la misma actriz, quien en una publicación contó la razón de por qué había estado desaparecida por tres días.

“Anduve un poco desaparecida pero ya volví. La culpable, mis migrañas que cada cierto tiempo les da por volver, pero ya van desapareciendo”, escribió junto a una fotografía.

“Son bien desgraciadas por que cada vez que me dan, me angustio mucho. Entonces no es sólo que me duele la mitad de la cabeza si no además mi corazoncito apretado. Pero ya fue”, continuó la actriz.

En la publicación, Ingrid Cruz también aprovechó de agradecer a todos por “tanta buena onda”, debido a su actuación en “Demente”.

Migraña

La migraña puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación de latido en la cabeza, generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días, y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias.

Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura que ocurre antes o con el dolor de cabeza. Un aura puede incluir alteraciones visuales, como destellos de luz o puntos ciegos, u otras alteraciones, como hormigueo en un lado de la cara o en un brazo o pierna y dificultad para hablar, según detalla el sitio de la Clínica Mayo.

Los medicamentos pueden ayudar a prevenir algunas migrañas y hacerlas menos dolorosas. Los medicamentos correctos en combinación con medidas de autoayuda y cambios en el estilo de vida pueden ayudarte.