Demi Lovato se debatió entre la vida y la muerte en julio de 2018, tras sufrir una sobredosis de drogas. La cantante y actriz tuvo tres accidentes cerebrovasculares, una ataque cardíaco y casi perdió la vista tras dicho episodio, le costó dos meses recuperarla lo suficiente como para poder leer un libro.

A casi tres años de aquella noche, la artista habló abiertamente de todo lo que ocurrió ese día en su documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil” (“Demi Lovato: Bailando con el diablo”), estrenado en el festival de South By Southwest, al que asiste BioBioChile.

Lovato dijo que había recaído en las drogas tres meses antes de ese día, terminando así seis años de sobriedad. En ese periodo comenzó inmediatamente a consumir drogas duras.



“Me sorprende no haber tenido una sobredosis [la noche de la primera recaída]. Esa noche consumí drogas que nunca antes había tomado”, reconoció.

“Nunca había consumido metanfetamina antes, y probé la metanfetamina. La mezclé con [éxtasis], con coca, marihuana, alcohol, oxycontin… Y eso solo debería haberme matado”, comento.

Sobre la noche de su sobredosis, la artista también reveló que el “dealer” que le llevó la droga abusó de ella sexualmente y la dejó sola dándola por muerta. “No solo tuve una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, dijo. “Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dieron literalmente por muerta después de que él se aprovechó de mí”, agregó.

Demi, sin embargo, no procesó los hechos hasta un mes después, e incluso recordó que cuando despertó en el hospital y los médicos le preguntaron si había tenido relaciones sexuales consensuadas, ella había dicho que sí.

“Lo recordaba acostado encima de mí, así que dije, ‘Sí"”, aseveró en el filme.

No obstante, pronto se dio cuenta que debido a su estado de ebriedad y las drogas que había consumido, no estado en condiciones de acceder al sexo. “Ese tipo de trauma no desaparece de la noche a la mañana”, reconoció.

Recaída

Tras batallarse entre la vida y la muerte, la actriz volvió a recaer en las drogas una vez más. “Ojalá pudiera decir que la última noche que toqué heroína fue la noche de mi sobredosis, pero no fue así”, dice.

Lovato señaló que quería “recuperar su poder” frente a su “dealer“. “Quería reescribir su decisión de violarme. Quería que ahora fuera mi elección, y él también tenía algo que yo quería, que eran las drogas. Terminé drogándome”, añadió.

Después de su recaída, se dio cuenta que había tocado fondo realmente. “Pensé, ‘¿Cómo tomé las mismas drogas que me llevaron al hospital?’. Estaba mortificada por mis decisiones”, afirmó.

Tras la sobredosis -que le provocó tres accidentes cerebrovasculares y un ataque al corazón- y su posterior recaída, la artista tomó en serio su sobriedad, aunque no se prohíbe el consumo de alcohol o marihuana.

“Aprendí que cerrar la puerta a las cosas me hace querer abrir la puerta aún más”, dijo. “Sé que he terminado con las cosas que me van a matar … pero desearía poder obtener algo de alivio tal vez a través de la hierba o algo así, ¿verdad?”, dijo.

Un trauma previo

En la misma entrevista, Lovato recordó que fue violada a los 15 años, mientras era parte de Disney. “Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, dice Lovato.

“Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Estábamos enrollados, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma””, cuenta. “Pero eso no importó -lo hizo igualmente”.

Lovato, ahora de 28 años, no menciona a su atacante pero dice que tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo” después del ataque.