Mina El Hammani (27) es una actriz española de origen marroquí que saltó a la fama gracias a su participación como Nadia en Élite, la popular serie de Netflix.

En la producción, Nadia es una estudiante muy inteligente que fue becada para estudiar en uno de los colegios privados donde van los jóvenes más privilegiados del país. Al provenir de una familia musulmana de clase media, su realidad es muy diferente a la del resto de sus compañeros.

Eso es parte de la ficción, pero en la vida real, la historia de Mina y su familia también es digna del cine. Sus padres, ambos inmigrantes, se esforzaron mucho para poder salir adelante en España.

Así lo relata El Hammani en el periódico español El País, donde cuenta que “mi padre llegó como inmigrante ilegal y las pasó putas (…) Ha trabajado muy duro toda su vida, como obrero, para darnos los valores que tenemos”.

Agrega que su madre llegó al país europeo en 1985 de manera legal, gracias a que era cocinera en la Embajada de España en Rabat (capital de Marruecos), donde incluso “le preparó un cuscús al rey emérito. Cocina muy bien”.

Sus padres fueron discriminados en España, y ella misma también sufrió el bullying, incluso de parte de adultos.

“En el instituto sufrí mucho. Tenía una profesora malísima que me lanzaba comentarios hirientes por mi aspecto y mi nombre. En esos momentos estaba un poco perdida, no encontraba mi lugar y me juntaba con el grupo de los populares, algo que no me interesa porque me gusta ir a mi bola. A la vez este grupo me daba de lado porque era ‘la mora’ (como se le llama a las personas del norte de África)”, expresa.

Luego, con sólo 16 años empezó a trabajar en una cadena de comida rápida para pagarse los estudios como actriz.

“Mi madre prefirió apuntarme a francés con 12 años, así que a los 16 empecé a trabajar en McDonald’s para financiarme mis estudios. Como veían que no dependía de ellos, que compraba de mi bolsillo hasta el bonobús, me dejaron perseguir mi sueño”, dice en El País.

Ese sueño finalmente se cumplió con el estreno de la primera temporada de Élite, en octubre de 2018. La fama le llegó de manera repentina y explosiva.

“Me pilló por sorpresa. El día que se estrenó la serie (Élite), me levanté a las ocho de la mañana para ver el primer capítulo. Al acabarlo me llegaron muchísimas notificaciones de Instagram de gente que me empezó a seguir y me agobié. Me fui a casa de un amigo a pasar el día con él y le pedí dejar el tema aparcado. Esto ocurrió un viernes. El lunes ya tenía 500.000 seguidores. Lo que peor llevo es que cuchicheen sobre mí en el metro, me genera ansiedad porque no va conmigo ser el centro de atención, soy Sagitario. Me ha llevado un tiempo adaptarme”, confiesa.

Esa no ha sido la única dificultad que ha traído la fama. Algunas decisiones que toma su personaje, Nadia, han llevado a que la amenacen de muerte. (A continuación vienen spoilers de la temporada 2)

“Me han deseado la muerte por las decisiones que toma Nadia en la segunda temporada, como quitarse el velo o probar el alcohol. Muchos piensan que lo hace por el chico blanco que le gusta, pero no es así. Quiero dejar claro que toma decisiones propias, porque desea experimentar, tiene 16 años y le apetece probar”, recalca.

Nadia salió de la Élite en la temporada anterior, por lo que Mina se ha dedicado a otros proyectos. Próximamente aparecerá en las series Bilbao y en El internado: Las Cumbres, de Amazon Prime Video.