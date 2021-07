La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, entregó este lunes dos noticias relacionadas al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal.

En primer lugar, la autoridad confirmó que a partir de mañana martes 20 de julio comenzará a pagarse el beneficio correspondiente al segundo proceso de inscripción del mes de junio, esto para quienes hicieron la solicitud entre el lunes 21 y el miércoles 30 de junio.

Lo anterior, sumado a los beneficiarios automáticos y a quienes postularon en el primer corte de postulaciones (5 al 15 de junio), significa que se beneficiarán más de 6,9 millones de hogares y más de 14,6 millones de personas con el IFE Universal de junio.

Dicha cifra equivale a más de 3,6 veces el número de hogares beneficiados en enero de 2021 y más del doble de hogares beneficiados en el pago más masivo de IFE del 2020 realizado en octubre.

En ese sentido, la ministra recalcó que a estos depósitos se sumarán a aquellos pagos retroactivos para quienes solicitaron el IFE Universal de junio sin tener completado el ingreso al Registro Social de Hogares.

Tras el anuncio, la ministra Rubilar puntualizó que “es muy importante poder adelantar los procesos (…). Sabemos que las familias necesitan estos apoyos económicos de manera urgente, por eso en un trabajo mancomunado con otros servicios logramos que este beneficio pueda adelantarse para comenzar a ser pagado este martes”.

Los montos

En referencia a los montos del beneficio, estos vienen desde el mes de junio con aumento, por ejemplo para un hogar de 1 persona el monto a recibir es de $177.000, en el caso de un hogar de 2 personas el monto es de $287.000, para un hogar de 3 es de $400.000, mientras que en el caso de las familias de 4 personas, éstas reciben $500.000.

Más de 80 mil personas recibirán pago de IFE retroactivo

La ministra Rubilar confirmó que tras conversar con muchas personas que le manifestaron que no cobraron los IFE correspondiente al año 2020, y que posteriormente vencieron, éstos serán pagados a partir de este viernes.

“(…) Hemos decidido a través de una ley poder revivir los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, es decir, los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio. Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271 personas además de no perder el beneficio, también lo recibirán por cada mes que no lo cobro”, dijo Rubilar.

Los pagos que estaban considerados como vencidos, podrán ser cobrados de manera presencial en caja de Compensación Los Héroes; y a través de BancoEstado el pago será por depósito.

Respecto de la fecha y modo de pago, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, agregó que “si tienen alguna ayuda pendiente, pueden revisar desde el viernes la sección Mis Pagos de www.ingresodeemergencia.cl y estará el detalle de la modalidad de cobro y las fechas en caso de que sea presencial”.