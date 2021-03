José Hormazábal, trabajador perteneciente al Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor, no sólo destaca la posibilidad de capacitación que ofrece la empresa a los maestros y maestras, sino también la opción de realizar voluntariado y conocer otras realidades en el país.

Para José Hormazábal, electricista, el ser parte del Círculo de Especialistas “ha sido pura ganancia”, pues -en su opinión- la oportunidad de capacitarse y de tener trabajo es algo que no se puede desaprovechar.

Afirma que, gracias a los cursos que ofrece Sodimac en la Gran Feria de Capacitación y durante todo el año, él es mejor profesional y con eso ve crecer su cartera de clientes, los que hace “que me ponga la camiseta, acá todos ganamos”.

“Estoy orgulloso de pertenecer al Círculo porque me han dado capacitación, conocimientos tecnológicos, me ha permitido estar a la vanguardia, tener la posibilidad de estudiar e incluso de obtener algunas becas, lo que me ha hecho mejor profesional”, señala José.

También valora la opción que brinda Sodimac de realizar trabajo voluntario, en especial en situaciones de catástrofe como fueron los incendios que afectaron las zona de Maule en 2017.

“Me tocó ir, junto a una escuadrilla de eléctricos, a Empedrado y Hualañé. Eso nos dio la posibilidad de conocer a la gente, su sufrimiento, su pérdida, y de darnos cuenta de que hay chilenos que viven una realidad muy distinta a la nuestra. Sin duda, eso nos hizo crecer como personas”, indica.

Pero de esa experiencia no sólo hay dolor en el recuerdo, también alegría de haber podido aportar con un granito de arena a la reconstrucción de muchas casas de familias afectadas. “Apoyamos con la instalación eléctrica en las casitas que estaba armando Un Techo para Chile e indudablemente me siento orgulloso de ese trabajo”, puntualiza Hormazábal.

Si bien reconoce que el formato online no es lo que prefiere, asegura que sí participó de la edición de la Gran Feria de Capacitación del año pasado, pero que esta versión ha estado con menos tiempo para asistir.

“Indudablemente, ambos formatos tienen sus ventajas y desventajas, pero a mí lo que más me gusta es el sistema presencial, el tener contacto con el fabricante, intercambiar comentarios, el poder tocar los productos nuevos, ver qué cosas adicionales hay”, dice.

Pese a ello, sabe que la opción de seguir aprendiendo está a un clic. “Me interesa todo lo relacionado con el área eléctrica y cómo sé que está todo online, las charlas, las clases, las exposiciones y puedo hacerlo cualquier día, es como si tuviera la Biblia debajo del brazo y eso me hace estar más tranquilo”, afirma José Hormazábal.

Asimismo, destaca que las capacitaciones que entrega Sodimac permiten a los maestros y maestras mejorar su calidad, pues entregan herramientas que marcan diferencia y hace que no falte el trabajo.

“Yo soy independiente, como la mayoría de mis colegas, y si uno es buen maestro siempre va a haber trabajo. No es para hacerse millonario, pero sí para vivir dignamente. Con lo que me han entregado en las capacitaciones, yo además de reparar, les explico a los dueños de casa lo que estoy haciendo y eso genera confianza y te deja muy bien parado”, finaliza Ormazábal.