No llevar correctamente el registro de asistencia y horas de trabajo de los empleados; y el no pago de remuneraciones, fueron -por ejemplo- dos de las materias por las que más multas cursó la DT a los empleadores.

La Dirección del Trabajo (DT) comunicó que en 2023 aumentó el número de fiscalizaciones y multas que aplicó a empresas y empleadores en el país.

Si en 2022 concretó 82.532 fiscalizaciones, esa cifra aumentó a 91.040 el año pasado.

Las multas alcanzaron las 28.027, versus las 26.240 del año 2022; y la recaudación fiscal por esa vía fue de $224.528.188.194.

Los 5 incumplimientos por los cuales la DT cursó más multas

Los materias más multadas, ya sea en fiscalizaciones programadas o en respuesta a denuncias, fueron:

-No exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización: 4.390 multas. -No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo: 2.865 multas. -No consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo: 1.703 multas. -No llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo: 1.686 multas. -No pagar remuneraciones: 1.494 multas.

El director del Trabajo (s), Cristian Umaña, explicó que el organismo puso énfasis “en avanzar con mucha decisión hacia el logro del trabajo decente, que es un objetivo de este Gobierno, lo que nos ha llevado a mejorar nuestros procedimientos inspectivos para llegar a sectores productivos con alta infraccionalidad y donde también lamentablemente se registran altos índices de informalidad laboral”.

Destacó que del total de fiscalizaciones del año 2023, 17.534 correspondieron a fiscalizaciones programadas en sectores con alta infraccionalidad o informalidad laboral, con el objetivo de mejorar su comportamiento legal y de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Acá, las multas alcanzaron las 5.334.

Informalidad laboral

El director (s) del Trabajo detalló también lo conseguido en informalidad laboral.

Ese “nocivo fenómeno”, sostuvo, incluye entre varios factores el no escriturar el contrato de trabajo, no llevar o no llevar correctamente los registros de asistencia y determinación de las horas de trabajo, no declarar ni pagar las cotizaciones previsionales y no entregar comprobantes de pago de remuneraciones.

En este ámbito, el año pasado la DT efectuó 11.460 fiscalizaciones frente a las 9.828 del año 2022, lo que implicó un crecimiento del 16,6%.

Del total de fiscalizaciones en este ámbito, 3.717 acabaron con la dictación de multas, es decir, el 32,4% del total fiscalizado.