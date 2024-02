El regulador bursátil de Estados Unidos anunció este viernes que acusó a 16 firmas de inversión por el uso de mensajería personal para tratar temas de negocios por parte de sus empleados, por lo que pagarán multas combinadas de más de US$81 millones, según acordaron.

La Comisión de Bolsa y Valores norteamericana (Securities and Exchange Commission, SEC) aseguró en un comunicado que los empleados de las compañías implicadas hicieron un uso generalizado de “métodos de comunicación no aprobados” y se enviaron mensajes de texto personales a través de canales secundarios para discutir sobre los negocios de la compañía.

Usar WhatsApp para temas de negocios puede llevar a multas en Estados Unidos

“Las empresas no mantuvieron ni conservaron la gran mayoría de estas comunicaciones fuera de canal, infringiendo la legislación bursátil federal” explicó el organismo.

Este incumplimiento afectó a empleados de “múltiples niveles de autoridad”, como supervisores y altos directivos.

Entre las sancionadas se encuentran Northwestern Mutual Investment Services, Guggenheim Securities, Oppenheimer & Co., Cambridge Investment Research, Key Investment Services, Lincoln Financial Advisors Corporation, U.S.Bancorp Investments y The Huntington Investment Company.

No es la primera sanción del regulador en la materia

Esta es la última sanción del regulador, que desde hace varios años investiga las prácticas de mantenimiento de registros de las empresas; de hecho, en agosto de 2023 ya sancionó con una multa de US$289 millones a once empresas por “fallas generalizadas” en esta cuestión.

Entre las sancionadas entonces estuvo el banco Wells Fargo, y otras entidades han recibido castigos en casos similares en que los empleados usaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp para tratar temas de trabajo sin conservar después un registro.

Según la SEC, las firmas multadas hoy ya han empezado a aplicar mejoras en sus políticas para hacer frente a estas infracciones, y han acordado contratar a consultores de cumplimiento independientes para revisar sus procedimientos de conservación de comunicaciones en dispositivos personales.

“Las acciones emprendidas hoy contra estas 16 empresas son el resultado de nuestros continuos esfuerzos por garantizar que todas las entidades reguladas cumplan los requisitos de mantenimiento de registros, que son esenciales para nuestra capacidad de supervisar y exigir el cumplimiento de las leyes federales sobre valores”, expresó en el comunicado el director de la División de Ejecución de la SEC, Gurbir S. Grewal.