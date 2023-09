El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, fue reconocido con el premio 2023 BRAVO Sustainability CEO of the Year por Council of The Americas, transformándose en el primer chileno en recibir este galardón.

Los premios Bravo son una tradición para el mundo privado, ya que por casi tres décadas se han encargado de honrar la trayectoria de aquellos gerentes que alcanzan el éxito de sus compañías y fomentan transformaciones a favor de la sostenibilidad de la empresa y el cuidado de las comunidades, el ecosistema y su propio negocio.

El galardón destacó el compromiso que Ruiz- Tagle demostró con las metas de la compañía para tener operaciones sostenibles. Desde la organización aseguraron que CMPC ha sido reconocida por “elevar los estándares para operaciones más amigables con el medio ambiente en Latinoamérica y alrededor del mundo”.

También agregaron que bajo la administración de Ruiz-Tagle, “CMPC se convirtieron en una de las compañías más grandes del sector en el continente, con más de 95% de su patrimonio forestal certificado en manejo sostenible de bosques y más de 90% de la energía consumida en sus operaciones proveniente de fuentes renovables”.

Respecto al reconocimiento, Ruiz-Tagle afirmó que “es un impulso y a la vez nos desafía a seguir este camino. El quehacer de CMPC está profundamente ligado con sus entornos, comunidades, territorios y ecosistemas que los integran”.

“Detrás de cada uno de estos logros hay un enorme equipo que trabaja todos los días comprometidamente para el desarrollo de una empresa más sostenible. Mi agradecimiento a todos quienes han adoptado como propia la visión de CMPC”, agregó el gerente.

Vale señalar que, en 2022, Ruiz-Tagle fue elegido director del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés), transformándose también en el primer latinoamericano en ocupar esta posición.

Otro de los aspectos destacados por Council of The Americas BRAVO Business Awards se relaciona con la emisión de deuda verde que la compañía ha priorizado desde 2017. La cifra alcanza los US$3,4 billones, lo cual representa 58% de su financiamiento.

El próximo 20 de octubre, en el “2023 Council of the Americas Symposium & 28th Annual Bravo Business Awards” que se realizará en Miami, el gerente general de CMPC recibirá la estatuilla por el trabajo liderado y participará como expositor del simposio en el evento.

Otros chilenos homenajeados

El pionero reconocimiento a Ruiz-Tagle en la categoría sostenibilidad, se suma a la lista de otros personajes chilenos -tanto del mundo público como privado- que han sido reconocidos por los Bravo Business Awards en diferentes ámbitos.

Del lado privado, Horst Paulmann y Enrique Cueto recibieron el premio Bravo Business Award CEO of the Year en 2005 y 2008, respectivamente. Paulmann también fue galardonado con el premio Lifetime Achivement en 2017; mismo reconocimiento que recibió Juan Benavides en 2012. También, en 2018, el gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, fue nombrado Financer of the Year.

En el mundo público, el expresidente Ricardo Lagos recibió el galardón Leader of the Year en dos oportunidades (2002 y 2005), y el expresidente Sebastián Piñera recibió el mismo reconocimiento en 2012. En tanto, Andrés Velasco y Laurence Golborne fueron nombrados por la organización como Innovative Leader of the Year en 2009 y 2011, respectivamente.