El mensaje va dirigido no solo a las compañías en EEUU para que sean "más latinas", sino a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo.

La reunión del Foro Económico Mundial ha vuelto a ser escenario este año del lanzamiento de una iniciativa, bautizada como la ‘Promesa Hispana 2.0’, con la que se pretende animar y guiar a las empresas de todo el mundo a aprovechar el potencial de crecimiento de la comunidad hispana de Estados Unidos y a integrar y ser más inclusivas con los latinos.

“Todas las empresas tienen la intención de ser más diversas, más inclusivas, pero no saben cómo hacerlo”, aseguró Claudia Romo, fundadora y presidenta de la Fundación ‘We Are All Human’ que promueve la integración y promoción de la población latina estadounidense en empresas y corporaciones de todos los tamaños.

“Desde la última vez que lanzamos la Promesa Hispana (en 2019), más de 320 empresas se han sumado a usar este marco y esperamos que esta nueva versión sea un instrumento cada vez más útil, con indicadores y metas, pero también con las herramientas, para que las compañías puedan hacerlo sabiendo cómo”, añadió.

El nuevo marco lanzado oficialmente hoy en el centro de prensa del Foro Económico Mundial introduce metas e indicadores “muy parecidos a los objetivos del desarrollo sostenible” de la ONU, explicó.

De esta forma, las empresas que se adhieran voluntariamente “van a disponer de parámetros de comparación que les van a ayudar mucho a saber si están en el nivel 1, 2 ó 3″ de compromiso con los hispanos y que les van a ayudar a avanzar en seis pilares específicos, que enumeró como “preparar, contratar, retener, promover, celebrar y comprar o invertir”.

La aspiración a la diversidad y la inclusión en el mundo corporativo se ha convertido en “una revolución que está creciendo”. La pandemia no la ha eclipsado, sino todo lo contrario. “Particularmente con la pandemia se vieron más claramente las inequidades”, argumenta Romo.

El mensaje va dirigido no solo a las compañías que están establecidas ya en EEUU y que operan allí, para que sean más ‘latinas’, sino a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo que quiera crecer.