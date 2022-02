El golfista chileno Joaquín Niemann, alcanzó este domingo el segundo título de su carrera en el PGA Tour, tras ganar el torneo Genesis Invitational en California, Estos Unidos, donde no solo se embolsó más de 2 millones de dólares en premio, también un lujoso auto Genesis GV80.

Exactamente son 2,16 millones de la moneda estadounidense que recibió Niemann por ganar el torneo, lo que además le permitirá ubicarse dentro de los 20 mejores golfistas del mundo en la actualidad.

We have a winner! Congratulations to 2022 #GenesisInvitational champion @Joaconiemann on an exceptional tournament. #MakeTheGameYourOwn #GenesisUSA pic.twitter.com/uOHXggaPlj

