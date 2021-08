Hablar del Mitsubishi Montero Sport es hacer referencia de un vehículo japonés que por sobre todo inspira confianza. Actualmente en Chile está disponible la tercera generación del modelo, que dejó atrás el clásico motor bencinero V6 para ofrecer en todas sus versiones un turbo diésel de 2,4 litros y una apariencia más robusta que sus predecesores.

El Montero Sport es por esencia un todoterreno, aunque su tecnología, amplitud y versatilidad lo convierten en un SUV familiar y polivalente capaz de alcanzar su mejor desempeño tanto en ruta como fuera de ella.

Motor, versiones y rendimiento

La tercera generación del clásico japonés está disponible en cinco versiones, todas equipadas con un poderoso motor de 2,4 litros turbo diésel que alcanza una potencia de 178 caballos de fuerza (Hp) a 3.500 revoluciones por minuto (Rpm) y 430 newton metro (Nm) de torque a las 2.500 Rpm. Se trata del mismo “corazón” que utiliza por ejemplo la Mitsubishi L200 Dakar en sus versiones tope de gama.

Las versiones disponibles son la 4×2 MT con tracción trasera y caja manual de 6 velocidades; la 4×2 AT con tracción trasera y caja automática de 8 velocidades; la versión 4×4 MT equipada con caja manual de 6 velocidades; la 4×4 AT con caja automática de 8 velocidades y la versión Limited 4×4 AT, tope de línea del modelo que se mueve con una caja automática de 8 velocidades. Estas dos últimas incorporan además el “modo off road”.

De acuerdo a la ficha de eficiencia energética, en base a pruebas realizadas en el proceso de homologación por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Montero Sport Diésel 4×2 de transmisión manual alcanza un rendimiento en carretera de 15,1 kilómetros por litro de combustible. Mientras, en ciudad su rendimiento es de 10,6 kilómetros por litro. Mismos números que obtuvo el modelo 4×4 de transmisión manual.

En el caso de los equipados con caja automática, tanto el 4×2 como el 4×4 rinden 14,1 km/l en carretera y 9,3 km/l en ciudad, lo que en uso mixto se traduce en 11,9 km/l.

Seguridad y confort

En sus 5 versiones el Montero Sport viene equipado de fábrica con aire acondicionado de climatizador doble, además de frenos que incluyen sistema antibloqueo (ABS) y distribución electrónica del frenado para mejorar la estabilidad (EBD).

También respecto a seguridad, las dos versiones 4×2 (manual y automática) vienen equipadas con 3 airbags, dos frontales y uno para las rodillas del conductor. En tanto, las tres versiones 4×4 destacan con 7 airbags (frontales, cortina hasta la tercera fila, lateral y rodillas del conductor).

Todas sus versiones traen de fábrica inmovilizador para evitar robos, mientras que la versión Limited (tope de línea) incorpora sistema de advertencia de puntos ciegos, sistema de mitigación de aceleración y sistema de mitigación de colisión frontal.

Lea aquí todas las especificaciones

En el remozado interior del Montero Sport es posible encontrar un tablero digital y sistema de comando “paddle shift” para cambiar de marcha (sólo en las versiones automáticas), sistema de manos libres y audio al votante, botón de encendido, control de velocidad crucero y una tercera corrida de asientos abatibles que aumentan de 5 a 7 las plazas del vehículo.

En el exterior, en tanto, destacan luces frontales y de posición led en las versiones automáticas, mientras que todas sus versiones vienen equipadas con llantas de aleación bicolor de 18 pulgadas, las que junto a las pisaderas y sus líneas bien definidas se encargan de darle la robustez justa y necesaria al modelo.

¿Y los colores disponibles? Se puede escoger entre blanco, plata, grafito y negro.

La versatilidad del modelo es tal, que junto a la L200 serán los vehículos oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizarán en Santiago de Chile durante 2023.

La marca, que lleva más de 100 años fabricando vehículos, llegó a un acuerdo con la organización del evento y se encargarán de movilizar a los distintos deportistas y delegaciones internacionales que arribarán a la capital de nuestro país.

Al respecto, el director ejecutivo de los juegos de Santiago 2023, Felipe De Pablo, indicó que “contar con una marca internacional como Mitsubishi en la categoría de Official Sponsor es un orgullo para los Juegos. Este tipo de alianzas refuerza el interés que está despertando en las distintas industrias nacionales e internacionales este evento y la prioridad que existe por ser parte del evento multideportivo más grande que ha tenido nuestro país”.

En total Mitsubishi pondrá a disposición de Santiago 2023 más de 600 vehículos, los que tendrán como misión principal movilizar por toda la ciudad -y fuera de ella- la energía deportiva concentrada en más de 8.000 atletas participantes de 41 países diferentes, además de entrenadores, dirigentes, oficiales y jueces deportivos.