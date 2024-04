Finalmente, se hizo pública la decisión de la Comisión Antidistorsiones de elevar las sobretasas a las importaciones de acero para moliendas provenientes de China.

Según se expresa en el Diario Oficial, se ordena establecer “derechos antidumping provisionales” de 24,9% para las “barras de acero para la fabricación de bolas convencionales para molienda” y 33,5% para las importaciones de “bolas de acero para molienda”.

Estas medidas antidumping comienzan a regir desde la publicación oficial (hoy sábado 20 de abril), y no podrán exceder de 6 meses contados desde el 27 de marzo, o hasta que se dicten medidas definitivas.

Comisión Antidistorsiones confirma alza en las sobretasa al acero chino

Respecto a la decisión, el presidente del Sindicato N°2 de la Siderúrgica Huachipato, Fernando Orellana, afirmó que se sienten aliviados con el alza en las sobretasas provisorias.

La cifra no está alejada de lo solicitado por las empresas para el caso de las barras de acero (25%) “pero yo pienso que con eso el holding CAP debería reunirse, analizar y nos van a decir sobre la posible vuelta atrás de la suspensión indefinida. Pero depende de ellos. Me imagino que se van a juntar el lunes o martes, porque tiene que hacer una sesión para dar una respuesta”.

“Pero antes que todo, quiero dar las gracias a la Comisión Antidistorsiones y también al Gobierno. Esto fue algo político, siempre lo dijimos y dependíamos de ellos. Tenemos claro que esto durará hasta septiembre porque es provisorio, pero luego viene la audiencia y ahí hay que ratificar lo definido y eso sería por un año, pero esto te da un respiro“, detalló Orellana.

Reacciones del ministro de Economía, Nicolás Grau

El ministro de Economía, Nicolás Grau, también se refirió a las alzas de las medidas antidumping, comentando que: “En la institucionalidad de tratados comerciales, los Estados tienen el derecho a cuidar los empleos industriales o de las empresas que estén afectadas cuando existe evidencia dumping“.

“Eso es exactamente le ha identificado la Comisión, al evaluar técnicamente los antecedentes, tanto lo que hizo la vez anterior como ahora, revisando nuevos datos”, añadió Grau.

Así, el encargado de Economía afirmó que como Gobierno, cumplieron su compromiso frente a los sindicatos y la comunidad de la región del Bío Bío, haciendo que la Comisión resolviera de la forma más rápida posible dado que “entendíamos y teníamos empatía con la urgencia productiva y social en que nos encontramos en la zona”.

Por su parte, el gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, recalcó que también se reconoce la existencia de competencia desleal respecto a las importaciones de acero y bolas de molienda chinas.

“Tenemos más de 22 mil empleos que están ligados a Huachipato (…) ahora le pedimos a la empresa que cumpla su parte. Huachipato dijo que, si íbamos a tener una protección adecuada, iba a seguir operando. Le queremos pedir a la compañía, a sus ejecutivos, al Grupo CAP, que cumplan su palabra y mantengan los empleos, detengan la suspensión de operaciones y que continuemos trabajando para luego, en septiembre, poder tener esta protección por el lapso de un año”, expresó el gobernador.

“Huachipato con esto opera, ese fue el compromiso”

Finalmente, el presidente del Sindicato N°1 de la Siderúrgica, Héctor Medina, en conversación con Radio Bío Bío, agradeció a la Comisión Antidistorsiones y al Gobierno “que, cada vez que el Ministro de Economía se comprometió con nosotros, cumplió. Y ahora cumple anticipadamente, porque no esperábamos este resultado para el sábado (…) Estamos muy felices con el resultado”.

Al ser consultado por el escenario de que, aún con las nuevas sobretasas, la compañía no siguiera trabajando, Medina fue enfático en decir que “con esto, Huachipato opera. Si no, estarían mintiendo a los trabajadores“.

“Este fue el acuerdo que se tomó en un momento determinado con la administración. Por eso fuimos tan insistentes en el 25% y el 33,5%. Ahora, un 24,9% no es difícil cumplirlo y vamos a trabajar duro, duro. Esto es una precautoria que dura hasta septiembre. No vamos a poder bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando para tener una definitiva (…) Huachipato se recupera con mínimo 3 o 4 años, cualquier cálculo que se haga, lo demás, no está dentro de los análisis que corresponden”, aseguró.