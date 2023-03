Falabella Retail lanzó “Fuertes & Fantásticas”, una iniciativa social desarrollada en conjunto a Fundación Emplea y Fundación Banco de Ropa, organizaciones que, desde distintos enfoques, apoyan a personas con un alto índice de vulnerabilidad.

Este proyecto se realiza en el marco de la iniciativa “Arriba Mujeres,” que impulsa una serie de acciones para potenciar el empoderamiento femenino y la equidad de género, tanto para las colaboradoras de la empresa, como para la comunidad.

“Estamos conscientes de nuestro rol en la comunidad y es por esto que buscamos apoyar a las mujeres que están en proceso de inserción laboral. Sabemos que la independencia económica puede ser la puerta para la libertad de muchas mujeres”, explicó Malena Marcalle, jefa de Sostenibilidad de Falabella Retail.

“Por eso, a través de Fuertes & Fantásticas, buscamos empoderarlas y que se sientan más seguras de sí mismas y de sus potencialidades, y así puedan aumentar sus posibilidades de obtener un empleo”, comentó Marcalle.

Julia Salas, una de las beneficiarias de la iniciativa, destacó que le llevó tiempo conseguir un trabajo y no tenía éxito en los procesos. “Busqué ayuda y me encontré con Fundación Emplea. Me asesoraron y me llamaron para el programa Fuertes & Fantásticas”, relató.

“Me enseñaron cómo debería llevar una entrevista, me otorgaron un vestuario y eso me hizo sentir más segura. Ahora estoy trabajando, me siento libre y puedo tomar mis propias decisiones”, declaró.

¿Cómo funciona “Fuertes & Fantásticas”?

Esta iniciativa recibe a mujeres que participan en los programas de capacitación, apresto y formación de Fundación Emplea, y que están próximas a tener una entrevista de trabajo.

En un recinto especialmente acondicionado, ubicado en la comuna de Santiago Centro, las candidatas son recibidas por voluntarias de Falabella, quienes les ofrecen una jornada personalizada que incluye asesoría de imagen, entrega de vestuario y calzado para ir a sus entrevistas laborales. En la misma sesión, también reciben una asesoría de entrevista para que se sientan más seguras de sí mismas y preparadas al momento de su reunión.

A través de Fundación Emplea, se realiza un acompañamiento en todo el proceso. “Nuestra misión es apoyar a las personas en la inserción laboral. El empleo femenino se ha visto impactado en los últimos años”, señaló Jessica Parada, directora social de Fundación Emplea.

“Por eso, este proyecto es tan necesario, porque permite preparar mejor a las mujeres en su proceso, darles confianza y lucir sus fortalezas para que puedan obtener un empleo”, acotó Parada.

Por su parte, Ignacia Moreno, directora ejecutiva de Banco de Ropa, entidad que capacita a las voluntarias de Falabella sobre la importancia del vestuario en la dignidad de las personas, autoestima personal y la búsqueda de nuevas oportunidades, mencionó que “participar de esta iniciativa es una forma de aportar. El vestir es vestir de oportunidades, de esperanza y seguridad para enfrentar los nuevos retos y desafíos de hoy”.

