Los Supermercados de Chile A.G envió una actualización sobre el estado de sus asociados a raíz del paro de los camioneros, que ya va en su quinto día de movilización.

A través de una declaración pública, la asociación dijo que “al día de hoy, en la zona norte se han comenzado a registrar pérdidas de alimentos perecibles, cuyas fechas de expiración se han cumplido en las carreteras sin llegar a sus destinos en distintos supermercados de la zona norte”.

“De no cambiar la situación, las personas percibirán una interrupción en la reposición de ciertas categorías de productos en algunos locales de supermercados del norte y la región de Valparaíso principalmente. Esto se dará especialmente en la categoría de frescos, como carnes, vegetales, y lácteos”, añadieron desde la asociación.

Así también fueron tajantes al decir que “de continuar la movilización el problema se extenderá a más locales a lo largo del país”.

20% de locales con problemas de reposición

De acuerdo a los datos recopilados por los Supermercados, “al menos un 20% de los locales a nivel nacional están experimentando problemas de reposición”.

Las comunas que presentan mayores problemas son en la zona norte como: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Copiapó, La Serena, Ovalle, Vallenar.

Mientras que, en la región de Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, La Calera y San Antonio, han experimentado complicaciones.

“Esto implica que más de 2.368.081 podrían ver una interrupción en su normal acceso a productos de primera necesidad”, señalaron en la declaración.

Impactos en la zona sur

En tanto, sus asociados informaron que “en la zona sur comienza a haber impactos en algunos recintos, proceso que podría volverse más complejo en aproximadamente una semana de mantenerse este escenario”.

“Como se ha informado anteriormente, los integrantes de la Asociación están haciendo todos los esfuerzos de coordinación interna para minimizar el impacto de esta situación en la población, que es nuestra principal preocupación y prioridad”, manifestó la asociación.

Finalmente, se indica que “en la actualidad, el 75% de la población de nuestro país se abastece de alimentos a través de supermercados, por lo que una pronta solución a esta movilización resulta fundamental para la tranquilidad de millones de familias de nuestro país”.

Cabe mencionar que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió esta jornada a la movilización nacional de los camioneros tras la reunión infructuosa que sostuvieron en La Moneda con el gremio.

En ese contexto, dijo que “la voluntad de diálogo del Gobierno es sin condiciones y sin condicionamientos. Es por el bien del país. No es para derrotar a nadie (…) no vamos a aceptar que para el diálogo se retire la facultad que tiene el Gobierno. Evidentemente, el Ejecutivo no las va a retirar -las querellas-“.