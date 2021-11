Alcaldes de La Florida, Macul, Recoleta y Cerro Navia se manifestaron este viernes a favor de la idea de que los municipios puedan comercializar gas licuado a un menor corto. Respecto a esta medida prefirió no referirse el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien mencionó "no manejar muy bien" los detalles de la propuesta.

Chiguayante, La Florida, Cerro Navia y Recoleta son solo algunos de los municipios que anunciaron que van a intensificar las gestiones con Enap para poder ser parte de los comercializadores oficiales del gas licuado de cilindros.

Con esto, desde las distintas municipalidades se busca entregar el producto a menores precios a los consumidores de aquellas comunas.

Esto, tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde se detectó serias distorsiones en la competencia y dentro de la industria.

Esto, según se indicó, estaría afectando finalmente el precio que llega hacia los usuarios.

Desde el gobierno se abordó esta propuesta, donde el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien dijo que no conocía la propuesta en profundidad.

“No conozco el detalle de esa medida, no me quisiera referir a esa medida si no tengo el detalle”, señaló la autoridad.

“En general creo que lo que mejor funciona, en beneficio para las personas, son los mercados competitivos. Creo que ahí es donde hay que poner el ojo y todos los esfuerzos”, agregó el representante del gobierno.

Municipios que buscan distribuir gas

Por otra parte, el alcalde de Cerro Navia y presidente de la Asociación de Municipalidades Libres, Mauro Tamayo; y sus pares de Recoleta, Daniel Jadue; y de Macul, Gonzalo Montoya; anunciaron la iniciativa “Gas Popular”.

La idea es que los municipios se conviertan en distribuidores minoristas, por lo que entregaron una carta a la ENAP para que la mencionada asociación sea considerada cliente de la empresa estatal.

Según dijeron los jefes comunales, la idea es no afectar a los pequeños emprendimientos que ven en el gas una oportunidad de negocio para surgir.

Este proyecto pretende poder abaratar hasta en un 60% los costos de este recurso a los vecinos de cada comuna. Así lo señaló durante la jornada de este viernes Tamayo.