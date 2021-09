En el último tiempo, un gran grupo de personas han sido víctimas de estafas en internet. Las deudas, la falta de dinero y la desesperación ha hecho que estas personas hayan entrado en publicidades engañosas que les aparecen en diferentes páginas web, y llaman su atención y confianza por ser empresas de renombre, o a través de rostros de la televisión chilena, quienes dicen ganar millones a raíz de falsas inversiones.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, tres víctimas que creyeron en esta primicia relataron sus historias e hicieron un llamado a no caer en estas estafas millonarias.

“Me confié porque vi personajes de la tele”

El primer caso lo relató Lucy, quien perdió uno de sus retiros de las AFP en “Trade TFA Global”. “Mi tercer retiro lo invertí en esto, porque salían muchos personajes famosos como un respaldo. Y ahí dije, voy a invertir. Me estafaron y me sentí horriblemente mal”, sinceró.

Luego de haber encontrado la publicidad engañosa, Lucy entregó sus datos para que se contactaran con ella. “Me llamó una persona extranjera, me dijo que tenía que invertir. Traté de conseguirme más plata porque era más de la que yo había sacado en el 10%. Al otro día, amanecí con $0 en la cuenta“, lamentó.

En la misma línea, Lucy indicó que “con el ‘asesor’ estuvimos trabajando. Me decía qué empresa me convenía más, una iba jugando con la bolsa, pero yo no cacho mucho de eso (…) Me llamó una asesora argentina, le dije que no tenía tarjeta vigente y ella me dice ‘nosotros le hacemos la transferencia desde el banco’ y les di mis datos“.

En total, y después de varios días “invirtiendo”, Lucy perdió $1.200.000 en tan sólo una semana. “Yo me confié porque vi a los personajes de la televisión, personas de confianza. Decían que habían ganado tanto dinero. Y pasó esto”, finalizó.

“Al principio es lindo, pero no tienen que creer”

El segundo caso es el de Anita y su familia, quienes en total perdieron al menos $15 millones “invirtiendo” en “Avistar”: “Mi hijo estaba juntando plata para su casa, y se metió a la página Avistar donde hacían inversiones. Varias veces le dieron ganancias, pero llegó un momento en que no se pudieron comunicar con la empresa, y mi hijo no recibió más. Mi esposo, mi otro hijo y mi suegra invirtieron, y no han sabido nada hasta ahora porque fue una estafa piramidal en España”.

“Al principio todo es lindo, por favor a las personas no crear en las cosas del internet. Los jóvenes sobre todo, porque los hijos hinchan y le piden dinero a los papás. No confíen. Lamentablemente estos son los casos más grandes, las estafas”, recalcó.

En total, uno de los hijos de Anita perdió $5 millones; su esposo, $7 millones; su otro hijo, $1,5 millones y su suegra, $1,5 millones. “Nosotros no somos pudientes (…) Me da pena por mi hijo, tienen una guagüita de 9 días, y perdieron su plata para su casa”, reconoció.

“Crees que inviertes, pero se quedan con tu dinero”

El tercer caso es de María José, quien a diferencia de los otros dos casos, cayó en una estafa de un anuncio de Youtube que la invitaba a “invertir” en Amazon, una empresa estadounidense de comercio electrónico, con la plataforma “Global Trade ATF. “Nunca me había llamado la atención esto porque soy muy cuidadosa con mi dinero (…) A una amiga llamó y la atendió un hombre extranjero (…) así que contesté y lo probé”, señaló.

“Pensé que podía ser arriesgado, pero nunca una estafa. No se me pasó por la mente, hasta el final cuando me estafaron (…) Ellos te meten en una realidad virtual donde tu crees que estás invirtiendo, pero después se quedan con tu dinero. Empecé con 500 dólares ($405.775)”, indicó.

“Pequé de ingenua y desinformada (…) Hice movimiento de $1,5 millones, tres movimientos de $4 millones (…) En mi caso alcancé a sacarle prestado al banco, pero el gran volumen del dinero lo saqué de mi cuenta. Fueron $17 millones (…) Ellos manejan técnicas de la psicología oscura, es un nivel de manipulación. Juegan contigo en el minuto”. Finalmente, María José realizó una denuncia por estafa en la Fiscalía de Viña del Mar.

Tras ser consultados por BioBioChile, Google —encargada de la mayoría de los anuncios aleatorios de internet— no emitió una declaración al cierre de esta nota.

¿Cómo corroboro que las empresas son falsas?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha remarcado en reiteradas ocasiones que en su sitio web se encuentra disponible una página especial de información de alertas a inversionistas, asegurados y clientes bancarios.

Ahí los interesados pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas; más consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.