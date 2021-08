Un importante alza registró durante este lunes el precio del cobre, específicamente de un 3.53%.

Con estas cifras, podrá cotizarse en 4,19 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Según indicaron expertos, los precios del cobre subían debido a que los inversionistas aprovecharon los precios más bajos, con expectativas de demanda.

Estas habrían sido apoyadas por un recuperación del crecimiento mundial y las necesidades de una economía global. Esto, en consideración con los efectos adversos del la pandemia en el ámbito económico.

Específicamente, la cotización al contado del metal cerró con un aumento de 3,53% a US$4,18983 la libra. Debido a esto, el cobre registró su mayor alza diaria desde el pasado 25 de febrero.

Precio del cobre BML, 23 de agosto:

US$ 4,190 la libra (US$ 9.237,0 la tonelada)

Variación diaria: 3,53%

Promedio 2021: US$ 4,157 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) August 23, 2021