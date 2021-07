En el marco del plan de financiamiento adicional para el año 2021, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de €1.750 millones.

La operación de hoy reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el único país en el continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019.

Desde el 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles desde el año 2021.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$ 20.000 millones en bonos temáticos. De estos, US$ 10.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 1.500 millones son bonos sostenibles.

Considerando la emisión de hoy, los bonos temáticos representan un 20,2% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Considerando esta emisión, Chile ha emitido un total de aproximadamente US$ 15.765 millones este año. La operación de hoy es la segunda del año en euros, tras la operación realizada en enero de 2021.

La nueva emisión de bonos sociales por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería.

Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos “verdes”, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza, y la emisión reciente de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi.

Resultados de la Operación

La operación de hoy consistió en la emisión de dos bonos de Tesorería por un monto total de EUR$1.750 millones denominados y pagaderos en euros con vencimientos en los años 2027 y 2036.

Estas operaciones obtuvieron una demanda de aproximadamente EUR4.500 millones, 2,6 veces lo adjudicado. A continuación, se detallan los principales resultados de cada uno de los bonos emitidos hoy:

• Nuevo bono social con vencimiento en el año 2027 por un monto total de €1.000 millones a una tasa de 0,296%, equivalente a 60 puntos base sobre la tasa mid-swap en el plazo respectivo.

El spread es equivalente a una concesión de siete puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.

Este bono permite establecer una nueva referencia en el plazo en torno a 5 años en euros, así fortaleciendo la curva de referencia de bonos. Este cupón es el más bajo de toda la historia de América Latina.

• Nuevo bono social con vencimiento en el año 2036 por un monto total de €750 millones a una tasa de 1,310%, equivalente a 110 puntos base sobre la tasa mid-swap en el plazo respectivo.

El spread es equivalente a una concesión de quince puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.

Estos bonos tienen la característica de ser “social” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020.

El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales.

Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América, para lo cual se utilizó la línea que dispone Chile.