Diputados propusieron subsidiar desde el Estado el nuevo seguro obligatorio de salud para trabajadores frente al Covid, cuando se trate de empleadores que pertenezcan a pequeñas y medianas empresas (Pymes) cuyos ingresos hayan caído un 30% o más durante la pandemia.

La propuesta, contenida en el proyecto N°1582, busca complementar la reciente ley 21.342 que dispone medidas de protección para el retorno gradual y seguro al Trabajo, que entre otras materias creó un seguro de salud y vida para los trabajadores presenciales y semipresenciales que se pudiesen contagiar de covid-19.

“Estando absolutamente de acuerdo con la creación del seguro, la cosa es que se genera un problema cuando aquellas empresas, especialmente las más pequeñas, tienen dificultades para contratarlo porque no hay plata, no hay ingresos. Y si no lo contratan, los costos de salud del trabajador enfermo deben ser cubiertos directamente por el empleador, lo que solidariamente es correcto pero al final termina desincentivando la mantención y generación de más empleo, que era el espíritu original de la norma”, sostuvo Berger.

El parlamentario añadió que “de ahí que lo que le estamos proponiendo al Ejecutivo mediante este proyecto de resolución, es que cuando la micro, pequeña o mediana empresa, esa que ha sido afectada en un 30% o más con la caída de sus ingresos por la pandemia, no tenga capacidad real para cubrir el costo del seguro obligatorio contra el Covid para el trabajador, sea beneficiaria de un subsidio estatal para que pueda hacerlo”.

La propuesta de Camila Flores y Bernardo Berger fue respaldada para su ingreso a tramitación, con la forma de los diputados Harry Jürgensen, Sofía Cid, Cristóbal Urruticoechea y Catalina del Real.