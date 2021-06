Los mercados peruanos, en vilo tras 10 días sin conocerse el ganador de las elecciones, reflejan la incertidumbre que se apoderó del país en medio de la crisis sanitaria y económica causada por la panademia.

A la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dirima las impugnaciones de votos y proclame al vencedor, la indefinición y temores a un triunfo del izquierdista Pedro Castillo causaron volatilidad en el mercado cambiario y sobresaltos en el bursátil.

El dólar, que en diciembre se cotizaba a 3,62 soles, llegó al récord de 3,94 soles al otro día del balotaje del 6 de junio, y luego ha bajado ligeramente.

En la Bolsa de Lima, el Índice General acumula una caída de 11,7% desde el cierre previo a la votación, con un desplome de 7,7% al día siguiente de que Castillo se perfilara como posible ganador.

“Depende del gabinete”

Para aplacar los miedos del sector privado, el principal asesor económico de Castillo, Pedro Francke, ha dicho que su programa no tiene “nada que ver con la propuesta de Venezuela”.

“No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país”, prometió en una entrevista.

Para el economista Jorge González Izquierdo -exministro de Trabajo del presidente Alberto Fujimori, el padre de la candidata derechista Keiko Fujimori- “no es necesariamente cierto que si gana Castillo todo se derrumba, porque dependerá mucho del gabinete ministerial que nombre”.

Por ello, aconseja al vencedor -en especial si es Castillo- que anuncie a la brevedad un jefe de Gabinete, un ministro de Economía, un presidente del Banco Central y un ministro de Energía y Minas.

“Si se nombran personajes que despiertan confianza en los mercados, las cosas se van a apaciguar bastante, porque el mensaje que daría Castillo es que será un gobierno de centro reformista y no de izquierda extrema”, dice González Izquierdo.

“Deterioro”

El economista Elmer Cuba, miembro del directorio del Banco Central y socio de la firma Macroconsult, afirma que “los mercados de dinero y de capitales ya han reaccionado con deterioro (a la incertidumbre), en particular el tipo de cambio, el valor de las empresas no mineras y los costos de financiamiento”.

Sin embargo, destaca Cuba en un artículo de opinión, el prolongado escrutinio electoral ha servido para que “los voceros económicos de Castillo afirmen lo que no harían en política económica”.

Desde la semana pasada, Francke y otros economistas de su equipo han sostenido reuniones con el sector financiero, que mantiene cautela sobre el futuro de la economía peruana, que antes de la pandemia era atractiva para los inversionistas extranjeros.

“No creo que los empresarios piensen en proyectos de inversión hasta que esto (el escturinio electoral) se resuelva”, afirmó el analista y exembajador Hugo Otero.

“Son 10 días que estremecieron al Perú, así como el libro de John Reed”, añade Otero parafraseando los ‘Diez días que estremecieron al mundo’, la obra del periodista estadounidense que fue testigo de la revolución rusa en 1917.

El factor pandemia

Aunque Perú ha vivido estos 10 días una “expectativa paralizante”, según Otero, las dificultades de su economía comenzaron antes.

El país ha estado en campaña electoral desde enero, inicialmente por las parlamentarias y primera vuelta presidencial del 11 de abril, y luego la segunda vuelta entre Castillo y Fujimori.

Si bien el PIB creció 58% en abril frente al mismo mes de 2020 (cuando el país estaba en cuarentena por lo que la base de comparación es muy baja), la pandemia, la incertidumbre electoral y un “mal manejo” de la política fiscal, según González Izquierdo, seguirán lastrando a la economía peruana.

Desde inicios de año, el Banco Central ha vendido 10.300 millones de dólares para sostener a la moneda peruana, “la mayor intervención registrada en posición vendedora en un semestre”, según el propio ente emisor.

“No se ha iniciado un proceso de recuperación, y esto se explica porque la pandemia sigue allí vigente. Y así la economía no puede levantar cabeza”, asegura González Izquierdo.

Perú reporta 190.000 muertos y más de dos millones de casos de covid-19. Además, tiene la mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo (582 decesos por cada 100.000 habitantes), desde que ajustó las cifras en mayo.

González Izquierdo resalta que “la tremenda incertidumbre política y social, bastante acentuada” se sentirá aún más en los indicadores económicos de mayo y junio, cuando entre en la medición el impacto de la segunda vuelta.

Por ello, estima que si bien en 2021 el PIB crecería entre 7% y 9%, sería principalmente por efecto de la comparación con 2020, año en que la economía peruana se hundió 11,12%.