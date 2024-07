Uno de los abanderados de Chile en los Juegos Olímpicos París 2024, Nicolás Jarry, está pasando por un complejo momento de salud, luego de que una infección al oído le afectara más de lo esperado.

Tal es el caso, que su equipo informó durante la mañana de este jueves, que el tenista actualmente en el casillero 20º del ranking ATP sacrificará la disputa de puntos en dos torneos y se someterá a un tratamiento intensivo.

“Nico está realizando en España un tratamiento específico e intensivo para el funcionamiento del oído”, aseguraron desde el equipo que acompaña a la segunda raqueta del tenis nacional.

Agregaron que el mencionado operativo médico le significará a Nicolás Jarry no competir en Gstaad (Suiza) ni Kitzbuhel (Austria).

Cabe recordar que “La Torre” sufrió de neuronitis vestibular, una infección en el oído que le produce vértigo e imposibilidad de mantener el equilibrio en uno de sus lados.

Nico Jarry es baja en dos torneos y se sacrifica para llegar a JJOO

El tenista chileno Nicolás Jarry se bajó en las últimas horas del torneo ATP de Gstaad, en Suiza, certamen sobre polvo de ladrillo que se juega del 15 al 21 de julio.

Ahora, confirmó que también se baja de Kitzbuhel, que se juega en Austria entre el 22 y el 27 Julio.

Recordar que la segunda raqueta nacional y 20º del ranking mundial reapareció la semana pasada en el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, luego de sufrir una infección en uno de sus oídos.

En el ‘Grande’ sobre césped en Inglaterra, el nieto de Jaime Fillol se inclinó en la primera ronda a manos del canadiense Denis Shapovalov (121º) con parciales de 1-6, 5-7 y 4-6.

Tras dicho partido duelo, Jarry se refirió a su padecimiento. “No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto”, comentó el tenista chileno.

Las molestias lo llevaron a desistir de participar en los siguientes dos torneos, precisamente los previos al inicio de los JJOO, el próximo 26 de junio. En vez, se someterá a un tratamiento médico.

No obstante, desde su equipo colaborador son optimistas, y aseguran que Nico dirá presente en la cita de los cinco anillos.

Explicaron que tras el tratamiento, Nicolás Jarry “viajará el viernes 26 a París para la ceremonia de inauguración de los Juegos”.

Cabe recordar que, junto a la remera Antonia Abraham, conforman la dupla de abanderados y que portarán el estandarte nacional.