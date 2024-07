El tenista chileno Nicolás Jarry se bajó en las últimas horas del torneo ATP de Gstaad, en Suiza, certamen sobre polvo de ladrillo que se juega del 15 al 21 de julio.

Recordar que la segunda raqueta nacional y 20º del ranking mundial reapareció la semana pasada en el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, luego de sufrir una infección en uno de sus oídos.

En el ‘Grande’ sobre césped en Inglaterra, el nieto de Jaime Fillol se inclinó en la primera ronda a manos del canadiense Denis Shapovalov (121º) con parciales de 1-6, 5-7 y 4-6.

Tras el duelo, ‘La Torre’ resaltó que enfrenta un complicado cuadro de salud. “No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto”, indicó.

De acuerdo al sitio especializado Séptimo Game, Jarry se borró del certamen de la próxima semana en suelo helvético, aunque no apuntó el motivo de su ausencia.

Lo más probable es que su baja se deba a la neuronitis vestibular, una infección en el oído que le produce vértigo e imposibilidad de mantener el equilibrio en uno de sus lados.

Por ahora, el chileno aún continúa anotado en el torneo ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, en la semana previa a los Juegos Olímpicos de París 2024. Además de participar en singles, el ‘Nico’ jugará el dobles con Alejandro Tabilo, binomio que también dirá presente en la cita de los cinco anillos.