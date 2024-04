Expareja de Ayrton Senna reveló los tres mayores sueños del piloto antes de su muerte

Adriane Galisteu, exnovia del tricampeón de F1, habló de todo de cara a un homenaje que se le hará a la leyenda brasileña en pos de conmemorar los 30 años desde su fallecimiento en el GP de San Marino.

El 1 de mayo de 1994 el mundo del deporte se paralizó ante el sensible fallecimiento de Ayrton Senna, que dejó este mundo al protagonizar un fatídico accidente en el GP de San Marino. Para homenajearlo, ESPN Brasil emitirá un documental, donde la exnovia del piloto, Adriane Galisteu, será protagonista.

En su testimonio, según adelantó O Globo, se repasará su relación con el tricampeón de la Fórmula 1, de quien fue pareja desde 1993 hasta su muerte.

Precisamente ahí, confesó los tres sueños que tenía Ayrton Senna antes de fallecer.

“Murió sin realizar sus tres mayores sueños. Tenía el sueño de correr para Ferrari, pero no lo realizó. Yo soñé con tener un hijo, no creo que él lo haya hecho. Hubo un “rumor” de que tenía una hija, no sé cómo terminó esa historia, pero no se convirtió en padre“, confesó Galisteu.

A su vez, la exmodelo y actriz de 50 años confesó que el brasileño también quería visitar Disney, otro anhelo que quedó pendiente antes de su fatídico accidente y posterior deceso, que en este 2024 cumplirá treinta años.